L'Équipe linkt Marokkaanse sensatie aan transfer van 45 miljoen euro

Woensdag, 14 december 2022 om 19:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:49

Azzedine Ounahi vervolgt zijn loopbaan binnenkort wellicht in de Premier League. De uitblinker op het middenveld van Marokko staat volgens L'Équipe bovenaan het lijstje van Leicester City. De middenvelder uit de Premier League zou maar liefst 45 miljoen euro overhebben voor Ounahi (22), die tot medio 2026 onder contract staat bij de Franse hekkensluiter Angers SC.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Ounahi zijn afscheid aankondigt bij Angers. De halvefinalist op het WK in Qatar wordt volgens Mundo Deportivo ook intensief gevolgd door Barcelona en Sevilla. De belangstelling voor Ounahi is buitengewoon te noemen, al zijn er bij zijn huidige club nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen. Angers gaat bij een definitieve verkoop flink cashen, want de international van Marokko werd anderhalf jaar geleden voor slechts 350.000 euro overgenomen van US Avranches, dat uitkomt op het derde niveau in Frankrijk.

113-voudig zaalvoetbalinternational Mohamed Attaibi was zaterdag tijdens de rust van het kwartfinaleduel tussen Marokko en Portugal (1-0) lovend over de middenvelder. "Azzedine Ounahi durft elke keer een man voorbij te dribbelen. Amrabat staat vaak in de schijnwerpers, maar hij is echt een stille motor van dit team. Die kan een aardige transfer gaan maken, hoor", aldus Attaibi over Ounahi, die woensdagavond samen met Sofyan Amrabat het hart van het middenveld van Marokko vormt in de halve finale tegen Frankrijk.

Ounahi wordt door de nodige analisten gezien als een van de revelaties van het WK in Qatar. Mede dankzij het uitstekende spel van de nog jonge middenvelder wist Marokko af te rekenen met België, Spanje en Portugal. Luis Enrique, inmiddels vertrokken als bondscoach van Spanje, was na de uitschakeling van zijn land lovend over Ounahi. "Ongelooflijk, waar komt deze jongen vandaan? Sorry, ik heb zijn naam niet weten te onthouden. Maar hij kan echt voetballen, ik ben echt verrast."