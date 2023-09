Kippenvel: Marokko wint van Burkina Faso en viert doelpunt op emotionele wijze

Dinsdag, 12 september 2023 om 22:32 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:56

Marokko heeft dinsdagavond in een emotioneel beladen wedstrijd gewonnen van Burkina Faso. Het vriendschappelijke duel eindigde in 1-0. Marokko werd vorige week getroffen door een zware aardbeving, waarbij honderden tot duizenden mensen om het leven kwamen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden en ook werden de spelers toegezongen door de Marokkaanse fans die aanwezig waren.

Bijzonderheden

Marokko - Burkina Faso werd een wedstrijd die nog maar eens liet zien dat voetbal vaak een bijzaak is. De minuut stilte, de spandoeken, het zingen van de fans: er werd op veel manieren stilgestaan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen in Marokko. De enige treffer kwam uiteindelijk op naam van Azzedine Ounahi, die in de eerste helft wist te scoren. De spelers van Marokko vierden de goal gezamenlijk, inclusief iedereen die op de bank begon.

I ???? Morocco 1-0 Burkina Faso pic.twitter.com/QB7ezZaF71 — Muslim Lives Matter (@MuslimLivesMtrs) September 12, 2023