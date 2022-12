Verbaasde Advocaat spreekt Van der Gijp tegen na bewering over Berghuis

Woensdag, 14 december 2022 om 18:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:57

Volgens Dick Advocaat klopt er niets van een uitspraak van René van der Gijp, die in De Oranjewinter beweerde dat de huidige trainer van ADO Den Haag bij Feyenoord een 'teringhekel' had aan Steven Berghuis. De relatie tussen coach en speler was niet altijd optimaal, maar van een onwerkbare situatie was volgens Advocaat geen sprake.

"Hoe hij daar nou bij komt... Ik heb nog nooit met hem over Berghuis gesproken", reageert Advocaat in de rubriek De Wandelgangen op de bewering van Van der Gijp. "Ik heb geen hekel aan hem, totaal niet. Want als ik naar een andere grote club was gegaan, en we hadden het geld gehad, dan had ik hem echt meegenomen. Het is een moeilijke jongen voor zijn omgeving, dus ook voor de trainer. Maar dat geeft niet, want hij presteert ook", is Advocaat complimenteus over de middenvelder annex aanvaller van Ajax. "Tussen mij en Berghuis is alles oké."

Van der Gijp deed afgelopen zaterdag een boekje open over de vermeende moeizame verstandhouding tussen Advocaat en Berghuis, die allebei in 2021 bij Feyenoord vertrokken. "Advocaat heeft echt zo'n grafhekel aan Berghuis. Want Berghuis liet alles lekken via zijn vader. En toch zei Advocaat hier gisteren (vrijdag, red.) heel lief dat Oranje met hem als rechtsbuiten kan spelen."

Berghuis was in totaal vijf seizoenen verbonden aan Feyenoord. In die periode kwam de dertigjarige vleugelaanvaller tot 87 doelpunten en 64 assist in 199 wedstrijden. De routinier koos anderhalf jaar geleden voor de pikante overstap richting Ajax, dat 5,5 miljoen euro neerlegde. Berghuis staat bij de Amsterdamse club op negentien doelpunten en twintig assists in 67 optredens.