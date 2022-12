FIFA stuurt veelbesproken scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz naar huis

Maandag, 12 december 2022 om 12:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:45

Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz is door de FIFA naar huis gestuurd. De Spaanse arbiter heeft de volgende schifting op het WK in tegenstelling tot Danny Makkelie niet overleefd. Mundo Deportivo verzekerde zondag nog dat de FIFA tevreden is over het optreden van Lahoz tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen). Een dag later blijkt echter dat hij zijn laatste WK-duel in Qatar heeft gefloten.

Danny Makkelie gaat mogelijk een rol (als scheidsrechter of vierde man) spelen in de laatste wedstrijden van het WK. De Nederlandse arbiter heeft de laatste schifting van de FIFA overleefd. Nog elf andere scheidsrechters mogen hopen op een aanstelling voor een van de vier resterende WK-duels: Daniele Orsato (Italië), Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), Muhammad Muhammed (Verenigde Arabische Emiraten), Mustapha Ghorbal (Algerije), César Ramos (Mexico), Ismail Elfath (Verenigde Staten), Raphael Claus (Brazilië), Wilton Sampaio (Brazilië), Jesus Valenzuela (Venezuela), Szymon Marciniak (Polen) en Anthony Taylor (Engeland).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Orsato is al aangesteld als scheidsrechter voor de halve finale tussen Kroatië en Argentinië. De FIFA maakt maandag bekend welke arbiter de leidsman zal zijn bij de andere halve finale tussen Marokko en Frankrijk. Aanstellingen voor de troostfinale en de eindstrijd volgen later deze week. Lahoz behoort tot de acht scheidsrechters die door de FIFA naar huis zijn gestuurd. De Spaanse arbiter deelde liefst negentien gele kaarten uit tijdens de kwartfinale Nederland - Argentinië en brak daarmee een WK-record.

Mundo Deportivo meldde zondag dat 'in tegenstelling tot de algemene opinie, de FIFA vindt dat Lahoz zich goed staande heeft gehouden' in het veelbesproken duel. De wereldvoetbalbond houdt daarmee rekening met de moeilijkheid van de wedstrijd, die vanwege de hoog opgelopen emoties niet altijd makkelijk te leiden was. In een reactie aan verslaggever Manolo Lama van het Spaanse COPE liet Lahoz weten dat de betreffende kwartfinale de moeilijkste wedstrijd was die hij ooit heeft gefloten. “Ik heb met het team van Mateu gesproken en ze hebben mij verteld dat zij nog nooit een wedstrijd hebben geleid waarin hij zo weinig steun vond bij spelers en waarin een oorlog was tussen de reservebanken", parafraseerde Lama. "Het was geen normale voetbalwedstrijd."