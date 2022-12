'Ajax mag hopen: gortige salariseis zet mogelijk streep door transfer Ziyech’

Zondag, 11 december 2022 om 19:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:03

AC Milan staat op het punt om de interesse in Hakim Ziyech te laten varen, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De salariseisen van de 29-jarige aanvaller annex middenvelder van Chelsea zouden de Italiaanse topclub te gortig zijn. Ziyech heeft naar verluidt een jaarsalaris van acht miljoen euro geëist, waar Milan niet aan wil voldoen.

Ziyech wordt al wekenlang in verband gebracht met een transfer naar AC Milan. Afgelopen zomer is er volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ook al contact geweest tussen the Blues en de Italianen, maar van een akkoord kwam het destijds niet. Milan richtte zich vervolgens op Charles De Ketelaere, die uiteindelijk voor 35 miljoen euro overkwam van Club Brugge.

Milan heeft voor ogen om Ziyech tot het einde van het seizoen van Chelsea te huren en is bereid om komende zomer vijftien miljoen euro over te maken om de komst van de 48-voudig Marokkaans international definitief te maken. De salariseisen van Ziyech vormen alleen een groot struikelblok. Een jaarsalaris van acht miljoen euro is Milan te gortig. De club zal afhaken als Ziyech zijn eisen niet verlaagt, zo klinkt het.

Even leek het erop dat Ziyech afgelopen zomer terug zou keren bij Ajax. De Amsterdammers zagen hem graag komen als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Antony, maar van een hereniging kwam het niet. Het ontslag van Thomas Tuchel moest uitkomst bieden voor Ziyech, daar hij onder de Duitser amper aan spelen toekwam afgelopen seizoen. Zijn opvolger Graham Potter lijkt het echter ook niet in hem te zien zitten. Dit seizoen bleef het aandeel van Ziyech bij Chelsea beperkt tot vijf optredens in de Premier League, waarvan slechts één keer als basisspeler.

Armando Broja

Terwijl Milan zijn interesse in Ziyech mogelijk laat varen, is de regerend kampioen van de Serie A nog steeds bezig met een deal voor een andere aanvaller van Chelsea, Armando Broja. De aanvaller, die eerder werd verhuurd aan Vitesse, tekende in september nog een nieuw zesjarig contract op Stamford Bridge. Hij hoeft echter net als Ziyech niet te rekenen op veel speeltijd. Hij kwam weliswaar tot twaalf Premier League-duels, maar in slechts twee daarvan begon hij aan de aftrap.