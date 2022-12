Fabrizio Romano komt met helderheid inzake transfer Hakim Ziyech

Zaterdag, 10 december 2022 om 15:33 • Noel Korteweg

Chelsea en AC Milan onderhandelen momenteel niet over de transfer van Hakim Ziyech, zo geeft Fabrizio Romano aan. De 29-jarige aanvaller annex middenvelder zou in de concrete belangstelling staan van de Italianen, maar gesprekken over zijn toekomst worden pas na het WK in Qatar gevoerd. Ziyech zou zelf wel open staan voor een transfer naar San Siro.

De ex-Ajacied is aan een uitstekend toernooi bezig met Marokko. De Leeuwen van de Atlas eindigden in de groepsfase op de eerste plek alvorens ze Spanje in de achtste finale uitschakelden na strafschoppen. Zaterdagmiddag is Portugal de tegenstander in de kwartfinale. Ziyech, die met een goal en een assist tot dusver de grote man is bij Marokko, werd daarom hevig in verband gebracht met een transfer naar Milan. De aanvaller stond afgelopen donderdag nog op de voorpagina van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport, maar een overstap lijkt voor nu dus nog ver weg.

Afgelopen zomer is er wel contact geweest tussen the Blues en de Italianen bevestigt Romano, maar van een akkoord kwam het destijds niet. De transferexpert geeft aan dat de toekomst van Ziyech nog volledig open ligt en dat er na het WK gesprekken gevoerd zullen worden. Milan wil het liefst in januari al toeslaan en zou zo’n vijftien miljoen euro overhebben voor de komst van de 47-voudig Marokkaans international. Ziyech zou qua salaris wel flink moeten inleveren bij I Rossoneri, daar hij op Stamford Bridge ruim zes miljoen euro per jaar zou verdienen.

Even leek het erop dat Ziyech afgelopen zomer terugkeerde bij Ajax. De Amsterdammers zagen hem graag komen als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Antony, maar van een hereniging kwam het niet. Het ontslag van Thomas Tuchel moest uitkomst bieden voor Ziyech, daar hij onder de Duitser amper aan spelen toekwam afgelopen seizoen. Zijn opvolger Graham Potter lijkt het echter ook niet in hem te zien zitten. Dit seizoen bleef het aandeel van Ziyech bij Chelsea beperkt tot vijf optredens in de Premier League, waarvan slechts één keer als basisspeler.