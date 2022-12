‘Slechtste man op het veld’ eist hoofdrol op en krijgt een 2 in VZ-rapport

Vrijdag, 9 december 2022 om 23:01 • Kevin van Buuren • Laatste update: 00:29

Nederland is er vrijdagavond niet in geslaagd de halve finale van het WK te bereiken. In het Lusail-stadion verloor Oranje na penalty's met 3-4 van Argentinië. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Argentinië nemen Jos Hooiveld en Ruben Schaken plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties binnen het Nederlands elftal.

Lionel Messi leek een ruim kwartier voor tijd de genadeslag toe te dienen vanaf elf meter. Na een overtreding van Denzel Dumfries op Marcos Acuña schoot de Vlo de penalty in de linkerhoek van Andries Noppert binnen. Een kleine tien minuten later kopte invaller Wout Weghorst een voorzet van Steven Berghuis binnen. In de absolute slotseconde maakte Weghorst zelfs de gelijkmaker; Teun Koopmeiners kwam op de proppen met een geniale vrije trap, waar hij vanaf twintig meter de spits aanspeelde in het strafschopgebied. De gouden wissel draaide vervolgens open en frommelde de bal het doel in, waarna verlenging volgde. Uiteindelijk won Argentinië de penaltyserie met 3-4.

In de verdediging moest alleen Daley Blind het ontgelden met een 4,5 van Hooiveld. De linksback kon na zijn sterke optreden tegen de Verenigde Staten niet overtuigen. Daarbij leek hij debet aan de eerste tegengoal. Ook Dumfries kreeg een 5. “In deze wedstrijd had je Tyrell Malacia moeten hebben, achteraf”, zegt Schaken. Nathan Aké zag er bij het betreffende doelpunt ook niet goed uit. “Hij had het vandaag echt niet. Hij stond zo vaak op de verkeerde plek”, zag Hooiveld.

De analisten konden maar lastig een dissonant aanwijzen op het middenveld. Invaller Berghuis bracht als enige wat gogme in een matig spelende linie. Marten de Roon kreeg het laagste cijfer van Schaken: een 4. Hooiveld deelde beoordeelde Frenkie de Jong het negatiefst van de basisspelers met een 4,5. “Ik erger me eraan. Dat Barcelona-gedoe. Wachten, wachten, dan pas spelen.” Ook Schaken zag de gewoonlijk zo belangrijke pion te weinig verrichten. “Hij speelt één groot positiespel. Lijdt niet zo veel balverlies, maar laat eens wat drang naar voren zien man. Een steekpass ofzo.”

Ook talisman Memphis Depay, om wie voor het toernooi veel te doen was, speelde veel te min. “Ik erger me echt aan hem. Hij doet de verkeerde dingen op de verkeerde momenten”, zegt Schaken. Hooiveld wilde nog een man in het bijzonder met een 2 beoordelen. “Wat een scheids is dit... hij is de slechtste man van het veld. Hij fluit echt voor alles.” Uiteindelijk kon Nederland in de strafschoppenserie niet overtuigen. “Het is echt weer Nederland”, concludeert Schaken. “We komen hier schijnbaar nooit van af.”