BILD onthult ‘explosieve details’ bij Duitsland: ‘Team was ernstig verscheurd’

Woensdag, 7 december 2022 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:19

In Duitsland worden alle scherven bij elkaar geraapt naar de desastreuze uitschakeling in de groepsfase van het WK. De ploeg van bondscoach Hansi Flick was niet opgewassen tegen Japan (2-1) en Spanje (1-1) en moest dat uiteindelijk bekopen met een derde eindnotering. Flick wordt er nu intern van beschuldigd dat hij een speciale band zou hebben met de spelers van Bayern München en daarom niet de volledige selectie achter zich kreeg.

Duitsland begon desastreus aan het WK met een nederlaag tegen Japan en kreeg het vervolgens niet meer voor elkaar om kwalificatie voor de knock-outfase veilig te stellen. BILD komt amper een week na de uitschakeling met harde conclusies en stelt dat de selectie 'ernstig verscheurd' was. De boulevardkrant haalt de spelers van Bayern als belangrijkste angel aan. Flick begon met vijf Bayern-spelers tegen Japan, stelde er zes op tegen Spanje en eindigde de groepsfase tegen Costa Rica met alle zeven spelers van der Rekordmeister.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Omdat Flick slechts een maand voor zijn aantreden bij de Duitse voetbalbond stopte bij Bayern, wordt hij er intern van beschuldigd een speciale band te hebben met spelers van de recordkampioen, aldus BILD. Het zou een van de redenen zijn waarom het hem niet lukte om de complete selectie achter zich te krijgen. Een van de slachtoffers van het 'Bayern-blok' werd Ilkay Gündogan. De aanvoerder van Manchester City begon tegen Japan als controleur samen met Joshua Kimmich, maar zag zijn plek later worden ingenomen door Leon Goretzka.

Die wijziging is intern betiteld als een 'harmonische verandering'. Gündogan zou nu zelfs serieus overwegen om een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. Het schuiven met Gündogan zorgde ook voor verontwaardiging bij niet-Bayern-spelers Antonio Rüdiger en Marc-André ter Stegen. Laatstgenoemde verpietert al jaren op de bank bij de nationale ploeg achter Manuel Neuer. De doelman van Bayern maakte tijdens het WK geen ijzersterke indruk, maar behoudt desondanks het vertrouwen van Flick. BILD vraagt zich hardop af hoe het met het geduld van Ter Stegen is gesteld. "Blijft hij dit zonder te klagen accepteren?"

Nieuwe WK-deceptie eist zijn eerste slachtoffer bij Duitsland

Oliver Bierhoff besloot na de WK-deceptie zelf te vertrekken. Lees artikel

Andere spelers die slachtoffer werden van Flick's beslissingen waren Kai Havertz, Jonas Hofmann en Thilo Kehrer. Zij hadden allen op meer speeltijd gerekend. Havertz raakte zijn basisplaats na Japan kwijt, om tegen Costa Rica weer aan de aftrap te verschijnen en twee keer te scoren. BILD schrijft dat er tijdens het toernooi een interne roep is gedaan om een eenheid te vormen, maar blijkbaar was het kwaad toen al geschied. Het WK-debacle heeft ertoe geleid dat teammanager Oliver Bierhoff per direct is opgestapt. Ook de positie van Flick staat ter discussie, maar hij lijkt aan te mogen blijven onder strenge voorwaarden.

Te zachte omgang

Flick zou onder meer moeten aangeven dat hij gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de WK-uitschakeling. De kritiek richting hem gaat onder meer over de te zachte omgang met de spelers. Zo mochten de echtgenotes en vriendinnen van de spelers tijdens de groepsfase twee keer overnachten, terwijl Duitsland met een nederlaag aan het toernooi was begonnen. Ook wordt de kwetsbare verdediging en het ontbreken van een klassieke spits hem verweten. De grootste beschuldiging is echter dat er een oase van welzijn werd gecreëerd voor de spelers waarin geen prestatiebevorderende sfeer heerste.