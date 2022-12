Nieuwe WK-deceptie eist zijn eerste slachtoffer bij Duitsland

Dinsdag, 6 december 2022 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:19

Oliver Bierhoff is niet langer werkzaam voor de Duitse voetbalbond (DFB). De teammanager van de nationale ploeg heeft maandagavond laat zijn vertrek bekendgemaakt. Bierhoff was liefst achttien jaar werkzaam voor de Duitse bond en neemt zijn verantwoordelijkheid nu Duitsland teleurstellend werd uitgeschakeld tijdens de groepsfase van het WK. Het contract van de voormalig profvoetballer liep nog tot 2024. De DFB beraadt zich over zijn opvolging.

Bierhoff werd in 2004 aangesteld bij de Duitse voetbalbond nadat hij een succesvolle actieve loopbaan kende. De oud-aanvaller wist in zeventig interlands 37 keer te scoren en maakte Duitsland in 1996 eigenhandig Europees kampioen met twee treffers in de finale tegen Tsjechië. Twee jaar na zijn laatste interland werd hij teammanager bij de A-selectie. In 2018 werd hij Director National Team en in 2022 Managing Director National Team and Academy. "Hij was een innovatieve aanjager bij de totstandkoming van de nieuwe DFB-campus", schrijft de DFB op de website.

"Oliver Bierhoff heeft de DFB geweldige diensten bewezen", vertelt voorzitter Bernd Neuendorf. "Zelfs toen de laatste toernooien de sportieve doelen niet behaald werden, stond hij voor geweldige momenten. Zijn werk zal altijd verbonden zijn met het WK-succes in Brazilië. Ook in turbulente tijden, streefde hij altijd zijn doelen en visies na en drukte een blijvende stempel op de Duitse voetbalbond. Namens de DFB-medewerkers wil ik Oliver Bierhoff bedanken voor alles wat hij voor ons en voor het voetbal in Duitsland heeft gedaan. Wij wensen hem het allerbeste in de toekomst."

Slechte resultaten

Het hoogtepunt van Bierhoffs ambtstermijn bij de Duitse voetbalbond was de WK-titel in 2014 in Brazilië. Meest recentelijk kreeg de Europees kampioen van 1996 echter drie toernooi-teleurstellingen op rij te verwerken. In 2018 werd de ploeg van toenmalig bondscoach Joachim Löw verassend uitgeschakeld in de groepsfase door als laatste te eindigen in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea. Vorig jaar, tijdens het EK 2020, werden de Duitsers in de achtste finales naar huis gestuurd door Engeland. Dit WK was de ploeg van Hansi Flick niet opgewassen tegen Spanje en Japan en eindigde het als derde in de groep met verder Costa Rica.

"Ik maak de weg vrij voor nieuwe beslissingen", laat Bierhoff weten in een eerste reactie. "Het was een intensieve, spannende en leerzame tijd, waarin we samen mooie successen hebben kunnen vieren." Na de groepsfase van het WK gaf Bierhoff nog te kennen zijn werk voort te willen zetten en sloot hij een vroegtijdig vertrek uit. Woensdag stond een ontmoeting met Neuendorf, toezichthouder Hans-Joachim Watzke, Flick en Bierhoff op het programma in Frankfurt am Main. Watzke bedankt Bierhoff voor zijn jarenlange inzet. "In achttien jaar heeft Bierhoff veel betekend voor het Duitse voetbal. Hij verdient respect, erkenning en dank", zei de algemeen directeur van Borussia Dortmund.