Poolse media slijpen de messen: ‘Anti-voetbal-bondscoach moet opstappen'

Maandag, 5 december 2022 om 17:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:38

Daags na de 3-1 nederlaag tegen Frankrijk op het WK lijken de dagen van de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz geteld. Sterspelers Robert Lewandowski en Piotr Zielinski lieten zich na de uitschakeling kritisch uit over Michniewicz’ speelwijze en zodoende denken de Poolse media dat hij opstapt.

Regerend wereldkampioen Frankrijk bleek zondagavond in de achtste finale een maat te groot. Kylian Mbappé was met twee treffers de grote man bij les Bleus en captain Lewandowski redde diep in blessuretijd de Poolse eer door een penalty te benutten. Na het verlies gaf de aanvoerder aan nog geen definitief besluit te hebben genomen over het vervolg van zijn interlandloopbaan.

Dagblad Wyborcza sleep de messen na de uitschakeling alvast. “Als we bijvoorbeeld terugdenken aan het begin van het WK dan stemt dat droevig: we startten met extreem anti-voetbal tegen Mexico, terwijl Japan te sterk was voor Duitsland, Saudi-Arabië won van Argentinië, Canada de aanval koos tegen België en de Australiërs lef toonden tegen Frankrijk.”

De krant denkt verder dat Lewandowski alleen als international doorgaat als Michniewicz vertrekt. “Lewandowski stak de bondscoach een mes in de rug”, zo valt te lezen. Zij doelen op de uitlatingen die de spits deed na vragen over zijn toekomst. Lewandowski zei daarover tegenover sportzender TVP Sport: “We hebben spelvreugde nodig, als we zo verdedigend spelen is die vreugde er niet.”

“Hoe verder?”, vroeg TVP Sport zich af. “Voor het WK zei Wojciech Szczesny al dat hij niet naar het WK van 2026 in de VS, Mexico en Canada zal gaan. Of Kamil Glik, Kamil Grosicki of Artur Jedrzejczyk er dan nog bij zijn, is hoogst twijfelachtig. Lewandowski is ten tijde van het mondiale eindtoernooi 38. De boodschap is inmiddels duidelijk: laten we nu gewoon gaan voetballen. Geen wonder dat deze speelstijl niet bevorderlijk is voor Lewandowski”, klonk het kritisch. Ook Napoli-middenvelder Zielinski zou graag zien dat er een andere wind gaat waaien bij Polen. “We hoeven ons nu niet te schamen, maar we hebben veel goede spelers met kwaliteiten, of het nu om Lewy, Arek Milik of om mijzelf gaat. Eigenlijk hebben alle spelers zekere kwaliteiten die we moeten benutten.”

Op de persconferentie na de nederlaag tegen Frankrijk botste Michniewicz ook al met een Poolse journalist. De bondscoach werd geconfronteerd met de uitspraken van Zielinski en Lewandowski en reageerde gepikeerd. “Ik vraag me af of de redactie jou naar een WK stuurt om meningen of uitspraken van andere mensen aan mij voor te leggen. Je bent blijkbaar niet in staat om zelf een vraag te bedenken. Ik heb een hele goede relatie met deze spelers en ik weet dat ze mij of het team geen pijn willen doen”, zo bitste hij de journalist toe.