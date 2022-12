Tweet van Memphis aan NBA-icoon gaat de wereld over: ruim 200.000 likes

Zondag, 4 december 2022 om 15:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:28

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Memphis Depay heeft met een gevatte tweet gereageerd op de eerdere uitlatingen van Charles Barkley. De NBA-legende voorspelde in aanloop naar het duel tussen Nederland en de Verenigde Staten (3-1) dat ‘Oranje gegarandeerd een pak slag zou gaan krijgen'. De uitspraken van Barkley werden wereldwijd opgepakt en ontgingen dus ook Depay niet, die na de zege in de achtste finales reageert. "Lotta bark, no bite", aldus de aanvaller.

Depay stelt dat ze in Amerika veel blaffen en weinig bijten. De Tweet ging al snel viral en staat zestien uur na plaatsing op ruim 200.000 likes. De aanvaller van Barcelona nam zelf de openingstreffer voor zijn rekening op aangeven van Denzel Dumfries. Daley Blind verdubbelde na een assist van diezelfde Dumfries de score op slag van rust. De Verenigde Staten kwam heel even terug in de wedstrijd, maar een treffer van Dumfries maakte aan alle hoop een einde.