Ryan krijgt via Twitter trap na van concurrent na flater tegen Argentinië

Zondag, 4 december 2022 om 12:37 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:38

Daags na de uitschakeling van Australië door Argentinië (1-2) op het WK, voert een keepersvete de boventoon in de Australische media. Aanvoerder Mathew Ryan, eerste keeper van the Socceroos, blunderde zaterdagavond opzichtig in de verloren wedstrijd in de achtste finale. De Poolse keeper Kamil Grabara, Ryans concurrent bij zijn club FC Kopenhagen, was er op sociale media als de kippen bij om de Australiër te bespotten.

Ryan stond dit WK tijdens alle wedstrijden van Australië onder de lat en Pools international Grabara is als resevekeeper mee naar Qatar. Beide doelmannen staan allebei onder contract bij Kopenhagen en zijn dus elkaars concurrenten. In de zomer van 2022 raakte Grabara geblesseerd en daarom werd Ryan in augustus van dit jaar aangetrokken door de Deense kampioen. De Poolse goalie kreeg toen hij weer fit was zijn basisplaats terug en dat was tegen het zere been van Ryan.

Must have been politics, for sure?? — Kamil Grabara (@Kamil_Grabara1) December 3, 2022

Volgens Grabara had hij zijn terugkeer onder de lat in Kopenhagen verdiend op basis van zijn kwaliteiten. Ryan suggereerde in het verleden dat clubpolitieke redenen ten grondslag lagen aan het feit dat hij zijn basisplaats aan de Pool verloor. Tijdens het duel in de achtste finale van het WK tegen Argentinië van zaterdagavond, ging Ryan opzichtig in de fout. Hij anticipeerde slecht op een terugspeelbal, waarna Julián Álvarez zijn land op 2-0 kon zetten. Grabara was er op zijn Twitteraccount als de kippen bij om Ryan een sneer te geven. “Het zal zeker politiek zijn geweest”, zo luidde zijn bericht na Ryans blunder.

Het Australische FOX Sports confronteerde Ryan na afloop van de verloren wedstrijd tegen Argentinië met het bericht van Grabara. “Het verbaast me niet eerlijk gezegd, maar zijn mening interesseert me niet echt”, zo luidde zijn commentaar. Het Twitterbericht kwam Grabara op veel kritiek te staan. De Pool kreeg te horen dat hij, in tegenstelling tot aanvoerder en basisspeler Ryan, niet eens keept op het WK en ook worden video’s gedeeld waarop Grabara zelf blunderend te zien is.