Ayoub: ‘Hij is teleurgesteld, denk ik. Hij dacht meer WK-minuten te krijgen'

Zaterdag, 3 december 2022 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:33

Yassin Ayoub heeft zeer positieve woorden over zowel Memphis Depay als Steven Berghuis. Te gast als analyticus in het programma Leeuwen van Voetbalzone vertelt de middenvelder van Excelsior direct na afloop van het gewonnen duel van Oranje met de Verenigde Staten (3-1) hoe het was om samen te spelen met het duo. “Mensen vinden hem heel arrogant, maar ik heb alleen maar goede woorden over voor die meneer”, zo vertelt Ayoub over Memphis, bij wie de analist in de ploeg zat bij Nederland Onder 17.

“Hoe ik naar Depay kijk? Heel veel mensen vinden hem arrogant”, opent Ayoub in gesprek met presentator Justus Dingemanse. “Heel veel mensen denken dat hij arrogant is, omdat het op beeld altijd anders is dan wanneer je met de persoon zelf bent. Ik persoonlijk heb alleen maar goede woorden over die meneer. Het is echt een topgozer, het is een lieve jongen. Ik weet dat hij ook altijd klaarstaat voor de mensen die hij om zich heen heeft. Hij heeft een aantal vrienden heel dichtbij. In een team is hij juist niet alleen met zichzelf bezig: hij is ook de eerste die erg positief is als er iets misgaat. Je zag het tegen de VS ook toen een balletje van Blind niet aankwam, want dan doet hij toch even zijn duim omhoog. Hij pept zijn medespelers altijd op. Zowel binnen als buiten het voetbal is het een goede jongen. Misschien heeft hij een bepaalde levensstijl, maar dat wil niet zeggen dat het een verkeerde gast is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ayoub speelde bij Feyenoord samen met Berghuis, die op het WK in Qatar vooralsnog genoegen moet nemen met een reserverol. “Hij is teleurgesteld, denk ik. Ik denk wel dat hij misschien dacht dat hij meer minuten zou krijgen op dit WK. Ik heb bij Feyenoord altijd een goede relatie met hem gehad. Het was ook toen gewoon een jongen die zei wat hij vond. Sommige mensen kunnen dat niet hebben. Je hebt dan sommige media die hem op een bepaalde manier gaan neerzetten, maar dat vind ik niet terecht. Als je hem een vraag stelt en hij zegt wat hij vindt, dan moet je hem daarop niet gaan afbranden. Hij neemt geen blad voor zijn mond en in het voetbal heb je gewoon ‘een mannetje’ nodig. Bij Feyenoord was hij al de man. In de camera kon het lelijk overkomen, maar in mijn ogen was het gewoon altijd heel duidelijk. Er waren ook geen andere teamgenoten die ‘last’ van hem hadden.”

“Hij was toen een jongen die veel bepaalde”, vervolgt Ayoub. “Hij was bepalend in het spel en hij liet het zien. Hij had ook wel mindere wedstrijden, maar ja. Het was toen ook wel lastig voor hem. Hij wilde na het kampioenschap van Feyenoord doorpakken en iets laten zien in de Champions League. Het is een winnaar. Als je als winnaar wordt teruggetrokken omdat er allerlei zaken binnen de club aan de hand zijn... Van Geel ging weg, Van Bronckhorst weg, weer nieuwe trainers... Daarmee stop je hem in zijn ontwikkeling. Het was natuurlijk heel gevoelig, maar ik begreep zijn keuze om naar Ajax te gaan. Hij wilde gewoon dát niveau aantikken. Hij wilde weer laten zien dat hij één van de betere is”, aldus de huisanalyticus.