UniBoost: Een odd van 50.00 voor een zege van Oranje op de VS!

Vrijdag, 2 december 2022 om 13:45

Het Nederlands elftal wacht zaterdagmiddag in de achtste finales van het WK in Qatar een ontmoeting met de Verenigde Staten. Het spel van Oranje is nog verre van overtuigend. Kunnen de manschappen van bondscoach Louis van Gaal hun niveau opkrikken op het moment dat het moet? Voor dit WK-duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een zege van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze kraker.

Oranje werd op papier relatief eenvoudig groepswinnaar in Groep A. De media zijn echter nog niet overtuigd na een moeizame zege op Senegal (0-2), een gestolen punt tegen Ecuador (1-1) en een weinig indrukwekkende overwinning op Qatar (2-0). Marten de Roon kreeg tegen het gastland de kans naast Frenkie de Jong en de verwachting is dat de middenvelder van Atalanta tegen de VS opnieuw kan rekenen op een basisplaats.

De Verenigde Staten opende het WK met een 1-1 gelijkspel tegen Wales, waarna de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter bewees ook enorm stug te zijn met een doelpuntloze remise tegen Engeland. Het laatste groepsduel met Iran moest gewonnen worden om de achtste finales te bereiken. Sterspeler Christian Pulisic opende in het eerste bedrijf de score, na rust was het vooral tegenhouden voor de VS, dat met de grootst mogelijk moeite stand hield.

Cody Gakpo is op het mondiale eindtoernooi in Qatar de grote ster in de ploeg van Louis van Gaal. Hij wist de ban voor Oranje te breken tegen zowel Senegal, Ecuador als Qatar. Daarmee bevestigde hij zijn geweldige vorm waarmee hij op het WK arriveerde. Gakpo speelde dit seizoen 29 officiële duels voor PSV en het Nederlands elftal en daarin was hij goed voor maar liefst zeventien goals en achttien assists.

