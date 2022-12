Belgische media wijzen met beschuldigende vinger naar Romelu Lukaku

Donderdag, 1 december 2022 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:06

België moet na het 0-0 gelijkspel tegen Kroatië de wonden likken. De Rode Duivels moesten door de overwinning van Marokko tegen Canada (2-1) zelf ook winnen, maar slaagden daar mede door meerdere gemiste kansen van Romelu Lukaku niet in. Belgische media wijzen naar die gemiste kansen en spreken van het einde van de gouden generatie. Op het WK in 2018 kwam de ploeg nog dichtbij met het halen van de halve finale.

"Het WK van de Rode Duivels is nu al voorbij", constateert Sporza. "In een meeslepende partij tegen Kroatië bleven de Belgen overeind, maar kwamen ze evenmin tot scoren. Romelu Lukaku liet tot vier keer toe een enorme kans liggen. Was dit nu het einde van onze gouden generatie? Qatar was geen sierlijke last dance van de gouden generatie, maar een slow waarbij geregeld op tenen werd getrapt. Hoe ziet de toekomst van onze nationale ploeg er straks uit als de eerste ontgoocheling is gaan liggen?"

"Game over voor België: onfortuinlijke Lukaku knalt kwalificatie op de binnenkant van de paal", kopt Het Nieuwsblad. "Finito voor de Rode Duivels. De Belgen moesten winnen van Kroatië om zich nog te kwalificeren voor de achtste finales, maar ze bleven steken op 0-0. Aanvankelijk speelde België veel te traag, maar met Romelu Lukaku ging het beter. Alleen trof Big Rom de paal en had hij ook pech bij de afwerking. De Duivels mogen naar huis."

Ook Het Laatste Nieuws richt zijn pijlen op Lukaku. "Wat een tranendal: Rode Duivels kunnen ondanks grote kansen Lukaku niet scoren en liggen uit WK", kopt het medium. "De last dance werd een slow. En niet eens een mooie. Pas diep in de tweede helft tegen Kroatië raakten de Rode Duivels in Qatar uit de tweede versnelling. Te laat - wat een zonde. Exit Belgium, na een 0-0 tegen Kroatië waarin Lukaku, bij de pauze ingevallen, drie dotten van kansen verkwanselde. Met 4 op 9 niet eens de groepsfase van het WK overleefd. Het einde van onze gouden generatie. Slik."