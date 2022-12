Marten de Roon pareert Nederlandse kritiek op veldspel Oranje

Donderdag, 1 december 2022 om 16:21 • Noel Korteweg

Marten de Roon heeft op de persconferentie van donderdagmiddag gereageerd op de kritiek op het positiespel van het Nederlands elftal. De middenvelder van Atalanta zegt dat de selectie ‘niet bewust slecht speelt’, maar dat ‘de eerste gedachte niet de amusementswaarde is’. Denzel Dumfries geeft daarnaast een medische update over twijfelgevallen Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij.

Hoewel Oranje zich als groepswinnaar kwalificeerde voor de achtste finale van het WK is de kritiek op het veldspel niet mals. Het Nederlands elftal won van Senegal (0-2) en Qatar (2-0), terwijl het gelijkspeelde tegen Ecuador (1-1). De Roon beaamt dat Oranje ‘nog zoekende’ is. “Dat is duidelijk”, begint de middenvelder. Na de overwinning van de Verenigde Staten op Iran (0-1) werd duidelijk dat het team van Sergiño Dest de eerstvolgende tegenstander is. “Amerika is een fysieke ploeg met veel energie”, zegt De Roon. “Daar moeten wij dezelfde energie tegenover zetten. Dan kan goed veldspel het verschil gaan maken. De kwaliteit van ons positiespel en onze passes moeten optimaal zijn, zo blijf je ook weg uit de duels.”

Dokter Dumfries geeft medische updates over Stefan de Vrij en Jeremie Frimpong:



"We zijn allemaal fit." ? pic.twitter.com/tCiwnBiSlq — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2022

Onder anderen Valentijn Driessen was kritisch op het getoonde spel van Oranje en stak dat niet onder stoelen of banken. Ook andere analitcy in Nederland waren uitgesproken. “Ik krijg er hier weinig van mee, maar het spel zal altijd een punt van discussie zijn”, gaat De Roon verder. “Natuurlijk willen wij als team zo goed mogelijk voetbal spelen, maar onze eerste gedachte is niet de amusementswaarde. Het gaat hier om winnen. Aan de andere kant weten we ook dat door attractief voetbal ons spel beter wordt. Daar werken we aan. We spelen niet bewust slecht.”

Dumfries, die eveneens te gast was bij de persconferentie, ziet dat het beter moet, maar vindt ook dat er veel dingen wél goed gaan bij Oranje. “We maken altijd een goal en over het algemeen staan we verdedigend goed. Ook het druk zetten gaat vaak goed. Aan de bal moet het wel beter, daar werken we hard aan. Gaandeweg zul je zien dat dat gaat komen. Daar ben ik van overtuigd.” Frimpong raakte afgelopen week op de training geblesseerd aan zijn enkel na een duel met Wout Weghorst, terwijl De Vrij apart van de groep trainde. Dumfries geeft aan dat het weer goed gaat met het tweetal. “Het gaat uitstekend. We zijn allemaal fit.”