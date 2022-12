Unibet: een odd van 5.75 voor een goal van Kudus tegen Uruguay!

Donderdag, 1 december 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

De beslissingen vallen in de poulefase van het WK, dus ook in groep H. Ghana hoopt op het behouden van de tweede plaats, wat een ticket oplevert voor de achtste finale. Uruguay moet winnen en is daarnaast afhankelijk van de ontmoeting tussen het reeds geplaatste Portugal en Zuid-Korea. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het beladen duel tussen Ghana en Uruguay.

Ghana maakte het Portugal behoorlijk lastig vorige week donderdag, al was de 3-2 nederlaag niet te voorkomen. Enkele dagen later werd in een spectaculaire ontmoeting wel gewonnen van Zuid-Korea: 2-3. De 0-2 voorsprong verdween als sneeuw voor de zon, maar het was Mohammed Kudus die uiteindelijk de verlossing bracht. Bij winst op Uruguay is een plaats tussen de laatste zestien ploegen van het WK een zekerheid voor Ghana.

Voor Uruguay is het WK vooralsnog geen succes. Op het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Zuid-Korea volgde de 2-0 nederlaag tegen Portugal. De Zuid-Amerikanen hebben zelfs nog niet gescoord op dit WK. Dat zal dus een stuk beter moeten tegen Ghana, om zo een roemloze aftocht in Qatar te voorkomen. Vooraf wordt veel teruggeblikt op het WK van 2010, toen Uruguay in de kwartfinale en na strafschoppen won van Ghana. Luis Suárez maakte destijds hands en Asamoah Gyan kon zijn land naar de halve finale schieten. Hij miste echter en in de strafschoppenserie was Uruguay alsnog de sterkste.

Kudus staat op twee doelpunten tijdens dit WK en de Ajacied hoopt dat aantal uit te breiden in de cruciale ontmoeting met Uruguay. Bij de opponent in het Al Janoubstadion moeten de goals komen van Darwin Núñez en Edinson Cavani. Wellicht kan Suárez het Ghana als invaller wederom lastig maken. De afsluitende groepswedstrijd in groep H begint vrijdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

