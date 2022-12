Reda Kharchouch: ‘Als coach van Marokko zou ik Hakim Ziyech wisselen’

Donderdag, 1 december 2022 om 16:48 • Kevin van Buuren • Laatste update: 17:28

Marokko staat met rust voor tegen Canada (1-2). In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Canada - Marokko nemen Yassin Ayoub en Reda Kharchouch plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

De Marokkaanse fans werden al snel in extase gebracht. Een korte terugspeelbal van Alistair Johnston werd slecht verwerkt door keeper Milan Borjan, die het speeltuig in de voeten schoot van Hakim Ziyech. De linkspoot plaatste de bal direct over de uitgekomen keeper het Canadese doel in. In de 24e minuut verdubbelde Youssef En-Nesyri. De spits controleerde een piekfijne pass van Sofiane Boufal met links en schoot met rechts in de korte hoek binnen. Vlak voor rust maakte Canada via een eigen goal een aansluitingstreffer. Nayef Aguerd werkte ongelukkig een voorzet van Sam Adekugbe binnen.

De VZ-analisten schrijven de eerste goal ook grotendeels op naam van spits El-Nesyri. De spits wist vooralsnog nog niet te overtuigen op dit WK, maar is tegen Canada belangrijk. “Dit was wat hij doet, doorrennen op ballen waar niemand op rent”, zegt Kharchouch. Ayoub ziet een wissel in het basiselftal effectief uitpakken. “Sabiri komt erin en maakt het verschil. Hij is steeds bezig met de ruimte zoeken op het middenveld.”

Kharchouch zou daarnaast kiezen voor een opvallende wissel. “Ik zou Ziyech wisselen in de zestigste minuut. Hij heeft totaal geen ritme. Ik zou hem daarom rust geven voor de wedstrijden die nog komen. Hij maakt ook zoveel meters.” Ayoub is het er niet mee eens. “Ik zou hem een publiekswissel geven. Het is toernooivoetbal. Hij moet dat ritme houden.”