Unibet: een odd van 3.45 voor de openingsgoal van Lionel Messi!

Dinsdag, 29 november 2022 om 21:00

De spanning in Groep C is om te snijden. Elk land kan nog groepswinnaar worden. Argentinië hoopt dat Lionel Messi woensdagavond opnieuw bij de hand zal nemen in het laatste pouleduel met Polen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze kraker.

Argentinië begon dramatisch aan het mondiale eindtoernooi in Qatar met een 1-2 nederlaag tegen Saudi-Arabië. Het mag gezien worden als een van de grootste stunts op een WK ooit. De Argentijnen wisten vervolgens echter wel knap de rug te rechten tegen Mexico. Messi was met een raak schot van ongeveer 25 meter opnieuw de grote held aan Argentijnse zijde en kort voor tijd maakte invaller Enzo Fernández aan alle spanning een einde: 2-0. Dankzij de zege op Mexico houdt de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni de WK-droom levend.

Polen had het afgelopen zaterdag erg lastig tegen een sterk spelend Saudi-Arabië. Maar waar Messi Argentië bij de hand nam tegen Mexico, deed Robert Lewandowski dat bij Polen in hun tweede groepswedstrijd. De 34-jarige doelpuntenmachine was op slag van rust aangever bij de openingsgoal van Piotr Zielinski en gooide het duel zelf in de 82ste minuut in het slot: 2-0. Lewandowski zag met zijn eerste WK-treffer ooit een grote wens in vervulling gaan. “Toen ik scoorde werd ik helemaal... Het ging niet alleen om mijn dromen, maar ook om het belang van het doelpunt. Een kinderdroom kwam uit. Ik realiseer me hoe hard ik hiervoor heb gevochten”, zei hij na afloop bij TVP.

Met zijn openingstreffer tegen Mexico bracht Messi zijn totaal op een WK naar acht doelpunten. Eens te meer bewees de sterspeler én aanvoerder van onschatbare waarde te zijn voor Argentinië. Polen is vooral afhankelijk van Lewandowski en Zielinkski. Beiden wisten het net te vinden tegen Saudi-Arabië en hopen ook tegen Argentinië weer het verschil te maken. Deze allesbeslissende clash vangt woensdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd in Doha aan.

