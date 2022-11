Bondscoach Kameroen zet deur voor terugkeer Onana in WK-selectie op kier

Maandag, 28 november 2022 om 17:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:32

André Onana kan nog terugkeren in de WK-selectie van Kameroen, zo geeft bondscoach Rigobert Song aan. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder op de dag dat de sluitpost zelf heeft besloten om niet meer terug te keren in de selectie. Volgens Song is het echter nog niet helemaal uitgesloten dat Onana bij de wedstrijdselectie tegen Brazilië zit, mits Onana zich goed gedraagt.

Maandagochtend werd bekend dat de voormalig Ajacied niet onder de lat zou staan tegen Servië. Onana was uit de selectie van Kameroen gezet. Romano beweert dat een conflict met Song over Onana's keepersstijl ten grondslag ligt aan de verbanning. "Hij is een belangrijke speler, maar we zitten in een moeilijk toernooi", zei Song na afloop van het 3-3 gelijkspel met Servië. "Ik moet ervoor zorgen dat het teambelang boven dat van elk individu staat. André heeft mijn beslissing geaccepteerd.” De bondscoach weigerde voor nu dieper in te gaan op de verbanning van Onana.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een hoop is nog onduidelijk, maar Song wil niet meer kwijt dan dat Onana om disciplinaire redenen uit de selectie is gezet. Onana stond donderdag nog 'gewoon' in de basis tegen Zwitserland (1-0 verlies). Zonder de doelman van Internazionale heeft Kameroen nog slechts twee keepers over: Devis Epassy en Simon Ngapandouetnbu. Eerstgenoemde speelde tegen Servië pas zijn zesde interland, terwijl Ngapandouetnbu zijn debuut nog moet maken.

Onana maakte zich in zijn laatste maanden bij Ajax ook al niet populair. De 26-jarige sluitpost zette kwaad bloed bij zowel club als supporters vanwege zijn lakse houding en het feit dat hij transfervrij vertrok. Laatstgenoemde werd door velen als 'verraad' beschouwd, daar Ajax Onana's salaris gewoon bleef doorbetalen tijdens zijn dopingschorsing. Remko Pasveer noemde zijn ex-collega bij zijn afscheid nog 'geen echte topsporter'.