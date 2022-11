Verhaal van Ruud Vormer bij Club Brugge wordt triester en triester

Zondag, 27 november 2022 om 21:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:59

Het huwelijk tussen Ruud Vormer en Club Brugge neemt steeds triestere vormen aan. De middenvelder komt al maanden niet voor in de plannen van trainer Carl Hoefkens, maar hoeft nu zelfs niet op te komen draven voor nietszeggende oefenpotjes. Zaterdag oefende Brugge tegen vierdeklasser Westkapelle. Voor Vormer was echter geen plek ingeruimd in de wedstrijdselectie. De Nederlander zit zijn tijd uit, zo vertelde hij bij Sporza Wintercircus op Eén.

Vormer, die in Brugge nog een eenjarig contract heeft, kreeg eind juli te horen dat hij transfervrij mocht vertrekken. De middenvelder behoorde daarop nog slechts tweemaal tot de wedstrijdselectie van Club. Vormer komt al sinds augustus niet meer in de plannen van Hoefkens voor, terwijl hij in de jaren daarvoor steevast basisspeler en zelfs aanvoerder was van de regerend landskampioen. Zaterdag kreeg het toch al moeizame huwelijk een nieuwe dimensie.

Club werkte tegen Westkapelle de eerste oefenwedstrijd in de WK-break af. De vierdeklasser werd met 8-0 over de knie gewerkt. De pas zeventienjarige Mathis Servais maakte een hattrick. Vormer reisde niet af voor het duel. "Ik zat thuis. Ik heb een uurtje geslapen", vertelde hij bij het WK-programma. "Ik denk niet dat ze me nog nodig hebben, al weet je nooit in voetbal. In mijn hoofd heb ik al een beetje afscheid genomen van Club Brugge. Ik heb nog een contract tot 1 juli en dat ga ik uitdoen. Daarna zien we wel."

Vormer maakte in september 2014 de overstap van Feyenoord naar Brugge. De middenvelder met de karakteristieke, strak achterover gelakte coupe groeide al snel uit tot clubicoon in het Jan Breydelstadion. In januari 2016 droeg Vormer voor het eerst de aanvoerdersband om zijn arm, en ruim twee jaar later verdiende hij een debuut voor het Nederlands elftal. Vorig seizoen begonnen zijn aantal speelminuten echter terug te lopen. Een uitgaande transfer ging destijds echter niet door.