Promes aanstichter van massale knokpartij in Rusland: zes rode kaarten

Zondag, 27 november 2022 om 18:31 • Laatste update: 19:25

Terwijl de meeste aandacht momenteel is gevestigd op het WK in Qatar, wordt er in Rusland nog gewoon gevoetbald in competitieverband. Zondagmiddag stond daar het bekerduel tussen Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg op het programma en dat liep behoorlijk uit de klauwen. Nadat Quincy Promes het aan de stok kreeg met een ploeggenoot ontaardde het in een massale vechtpartij met zes rode kaarten als resultaat.

Het bekertoernooi in Rusland wordt afgewerkt in verschillende groepen. Spartak en Zenit zitten bij elkaar in Groep B en troffen elkaar zondagmiddag. Nadat het duel in de reguliere speeltijd in een 0-0 gelijkspel eindigde, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek Zenit te sterk. Even daarvoor was het duel compleet ontspoord nadat het op het veld tot een vechtpartij kwam. Promes was daar als eerst bij betrokken.

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… ??pic.twitter.com/xSisfaSGq9 — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

De voormalig speler van Ajax greep in de slotfase een tegenstander bij het shirt, waarna enkele spelers van Zenit Promes tot de orde riepen. Terwijl de scheidsrechter van dienst tussen beiden probeerde te komen, werden de eerste rake klappen en trappen uitgedeeld. Toen ook de bank van beide ploegen zich met het opstootje begon te bemoeien, liep het compleet uit de hand. Spelers werden geslagen, geschopt en op verschillende plekken op het veld ontstonden opstootjes.

De vechtpartij leidde ertoe dat zes spelers rood zagen. Dat gebeurde allemaal in de blessuretijd van de wedstrijd. Namens Zenit zagen Wilmar Barrios, Rodrigo en Malcom rood, terwijl bij Spartak rood werd gegeven aan Shamar Nicholson, Aleksandr Selikhov en Alexander Sobolev. Promes bleef ongestraft. Toen alles en iedereen weer een beetje bij bedaren was, moesten strafschoppen beslissen wie het bekerduel zou winnen. Daarin bleek Zenit met 4-2 te sterk. Spartak eindigt de poule echter als eerste met dertien punten uit zes duels.

