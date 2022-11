Aboukhlal en Ziyech bezorgen België hoofdpijn bij nieuwe WK-stunt

Marokko heeft een historische zege geboekt op het WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui was dankzij treffers van Abdelhamid Sabiri en Zakaria Aboukhlal met 2-0 te sterk voor België. Daarmee won het voor de derde keer van een Europese tegenstander op een WK. België had het negentig minuten lang erg lastig met Marokko, dat door de overwinning aan kop gaat in Groep F. Door de verliespartij is uitschakeling plotseling een hele reële mogelijkheid voor de Rode Duivels.

België begon met de nodige wijzigingen aan het duel. Zo startte Timothy Castagne aan de linkerkant van de verdediging, wat ten koste ging van Leander Dendoncker. Ook werd Yannick Carrasco geslachtofferd; voor hem speelde Thorgan Hazard. Voor hem stond aanvoerder en broer Eden Hazard. Bij Marokko was het nog maar de vraag of voormalig Ajacied Noussair Mazraoui mee zou kunnen doen. De rechtsback, die bij Marokko linksback staat, bleek net op tijd fit. Hakim Ziyech stond aan de rechterkant van de aanval geposteerd. Opvallend was dat Yassine Bounou uiteindelijk niet meedeed. De doelman van Sevilla zong zelfs nog het volkslied mee, maar liet zich nog voor de aftrap vervangen door reservedoelman Munir.

België werd in de negende minuut voor het eerst echt gevaarlijk. Thorgan Hazard stuurde Michy Batshuayi de diepte in, waarna laatstgenoemde stuitte op Munir. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez had het meeste balbezit, maar deed daar niet veel mee. Marokko stelde daar een sterke defensieve organisatie tegenover, maar aanvallend was het pover. Zo probeerde Ziyech het met een schot van grote afstand, dat over ging. Na een klein half uur spelen ontving Amadou Onana geel voor een overtreding, wat bekent dat de middenvelder het laatste groepsduel tegen Kroatië moet missen. Selim Amallah schoot een minuut later vanuit kansrijke positie over.

Tien minuten voor rust was Achraf Hakimi dicht bij de openingstreffer. De rechtsback ontsnapte uit de rug van Thorgan Hazard en schoot uiteindelijk maar net over. Ziyech werd vlak voor rust op de rand van het zestienmetergebied gevloerd door diezelfde Hazard en dat leverde hem een vrije trap op. Ziyech nam de bal zelf en zag zijn poging mede door weifelend optreden bij Thibaut Courtois het net in vliegen. Op aandringen van de VAR ging scheidsrechter César Ramos naar het scherm en daar kwam hij tot de conclusie dat Romain Saïss hinderlijk buitenspel stond.

Na rust leek het beide ploegen aan tempo te ontberen. Eden Hazard probeerde het met een schot, dat gekeerd werd door Munir. Aan de andere kant werd Marokko gevaarlijk via Sofiane Boufal, die zijn poging naast zag gaan. Martínez greep in en bracht Dries Mertens en Youri Tielemans in het veld voor Hazard en Onana. Mertens werd vrijwel direct gevaarlijk met een knappe individuele actie, waarmee hij ruimte voor zichzelf creëerde. De aanvaller zag zijn poging echter worden gekeerd door Munir.

Aan de andere kant was het wel raak. Een vrije trap van Sabiri vloog na wederom een matig optreden van Courtois in het net in de korte hoek: 1-0. België moest aanzetten en kwam via Jan Vertonghen dicht bij de gelijkmaker, maar de ex-Ajacied zag zijn kopbal net naast gaan. Invaller Aboukhlal maakte er vervolgens op aangeven van Ziyech in blessuretijd 2-0 van. De voormalig speler van AZ en PSV koos positie voor het doel en werd gevonden door de flankspeler van Chelsea, waarna het feest in alle hevigheid losbarstte. Marokko heeft door de zege vier punten uit twee duels en neemt het in de laatste groepswedstrijd op tegen Canada.