FC Utrecht schrijft mede door Russische inval in Oekraïne rode cijfers

Donderdag, 24 november 2022 om 18:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:17

FC Utrecht heeft over het seizoen 2021/22 een verlies geleden van 3,8 miljoen euro, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Dat is een beter resultaat dan in het seizoen 2020/21, toen het verlies 5,7 miljoen euro bedroeg. Een van de redenen dat Utrecht ook dit keer rode cijfers schrijft, is de korting op het transferbedrag van Gyrano Kerk naar Lokomotiv Moskou. De club uit de Domstad zegt akkoord te zijn gegaan met een reductie van het oorspronkelijke bedrag, vanwege de onzekerheden die de Russische inval in Oekraïne met zich meebracht.

Met de transfer van Kerk naar de Russische hoofdstad was een bedrag van zeven miljoen euro gemoeid, exclusief bonussen. Vanwege de onzekerheden rondom de inval is Utrecht uiteindelijk akkoord gegaan met een lager bedrag. Het precieze bedrag dat de club heeft ontvangen, is niet bekendgemaakt. "Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er grote onzekerheid ontstaan over de kredietwaardigheid van de vordering op een Russische voetbalclub vanuit de transfer van een speler, welke in het boekjaar is gerealiseerd", laat de club van technisch directeur Jordy Zuidam weten.

"Een aanbod van de Russische club (Lokomotiv Moskou, red.) om de vordering vervroegd te betalen tegen een korting heeft de directie in overleg met rvc en aandeelhouders beoordeeld in het licht van de risico's van een voortdurend en langlopend conflict. Deze beoordeling en toetsing van de transactie aan het van toepassing zijnde sanctiebeleid heeft geleid tot het besluit om de vordering vervroegd te ontvangen met een korting en dus verlaging van het transferresultaat." De pijlsnelle aanvaller, die in september 2021 de overstap naar Rusland maakte, speelde dit seizoen zeventien wedstrijden in de Russische Premier League. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist. In het nationale bekertoernooi kwam de 26-jarige Amsterdammer eenmaal tot scoren.

FC Utrecht benadrukt dat het totaalresultaat binnen de begroting zou hebben gepast, als er van vermindering van het transferbedrag van Kerk geen sprake zou zijn geweest. "Het blijft echter noodzakelijk dat de club focust op kostenverlagingen om te werken naar een duurzamer resultaat." De operationele kosten zijn ten opzichte van het seizoen 2020/21 met bijna tien miljoen euro gestegen. Dat zit met name in de gestegen personeelskosten, die met vijf miljoen euro zijn gestegen. Door de rode cijfers gaat het eigen vermogen van de Eredivisionist van 5,6 miljoen euro negatief naar 9,5 miljoen euro negatief. Positief aan het jaarverslag is de omzet van de club. De club draaide over het afgelopen seizoen een omzet van 24,1 miljoen euro, wat bijna tien miljoen euro meer is dan het seizoen daarvoor.