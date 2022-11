De Ligt noemt ploeggenoot: ‘Misschien is hij meer geschikt voor die rol’

Maandag, 21 november 2022 om 21:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:27

Matthijs de Ligt kende een moeizame start van het WK. De centrumverdediger kon verrassend genoeg rekenen op een basisplaats tegen Senegal (0-2), maar maakte met name in de eerste helft een gespannen indruk. Tien minuten na rust kreeg De Ligt geel. Bondscoach Louis van Gaal gaf meteen na afloop toe te hebben getwijfeld om de verdediger van Bayern München vroegtijdig naar de kant te halen, maar wilde zijn wissels bewaren voor een later moment. Dat bleek een goede zet. "Voor mij is het heel bijzonder om op het WK te spelen", aldus De Ligt.

De Ligt opereerde als rechter centrale verdediger in de driemansdefensie van Oranje. Waar velen Jurriën Timber hadden verwacht naast Virgil van Dijk en Nathan Aké, kreeg De Ligt afgelopen woensdag al het verlossende woord van Van Gaal. "Ik had het niet verwacht", geeft de mandekker toe bij Voetbal International. "Maar ik heb het goed gedaan bij Bayern en ik speel daar op een hoog niveau. Natuurlijk hoopte ik erop, maar ik verwachtte het niet. Misschien is iemand als Timber ook wel meer geschikt voor de rol die Van Gaal wil."

De Ligt erkent dat hij het lastig had. "Ik ben geen rechtsback, maar ik kwam vandaag wel vaak als rechtsback te voetballen. Helemaal omdat ik bij Bayern aan de linkerkant speel, is dit even wennen en compleet anders voor me. Helemaal tegen een vleugelspeler is het lastig. Al met al hebben we gewonnen, dat is het belangrijkste. We wisten dat het tegen de kampioen van Afrika niet gemakkelijk is. Dat zag je ook de eerste helft. Het ging er hard aan toe. Zij zijn fysiek ook enorm sterk, daar hadden we in het begin wel moeite mee."

Oranje had in de eerste helft kansen om op voorsprong te komen, maar onder meer Frenkie de Jong hielp een grote kans om zeep. Dit tot cynisme bij De Ligt. "We hadden wel mogelijkheden om te scoren, maar dan gaat Frenkie weer dribbelen. Dat schiet ook niet op", lacht de centrumverdediger. "In de tweede helft had ik niet meer verwacht dat er nog een goal zou vallen, al hoop je er wel op." Over een mogelijke basisplaats tegen Ecuador (vrijdag) durft De Ligt zich niet uit te laten. "Ik denk dat de bondscoach wedstrijd voor wedstrijd kijkt wat hij nodig heeft. Timber, De Vrij, ze hebben het eerder allemaal fantastisch gedaan."