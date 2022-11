Ronaldo kan een club nu al doorstrepen: ‘Nooit optie geweest voor ons’

Zaterdag, 19 november 2022 om 23:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:55

Mocht Cristiano Ronaldo daadwerkelijk vertrekken bij Manchester United, dan wordt AS Roma sowieso niet zijn nieuwe club. Sportief directeur Tiago Pinto benadrukt zaterdag op de Thinking Football Summit in Portugal dat de 37-jarige aanvaller geen serieuze optie is voor de Romeinen. Ronaldo gaf deze week een vernietigend interview over the Red Devils, waardoor zijn afscheid op Old Trafford onvermijdelijk lijkt te zijn geworden.

De leiding is woedend over het veelbesproken interview dat Ronaldo gaf aan journalist Piers Morgan van Talk TV. Er wordt in Engeland zelfs gesproken over ontbinding van het tot medio 2023 lopende contract van de Portugees. Ronaldo zou dan zonder transfersom van club kunnen wisselen, maar dat is voor Roma geen aantrekkelijke optie. "Dat is een van de irritante dingen in het Italiaanse voetbal: er zijn constant verhalen over de transferperiode", moppert de bestuurder van de nummer zeven in de Serie A.

"De waarheid is dat Ronaldo nooit een optie is geweest voor ons", zo benadrukt Pinto. "En de geruchten over zijn komst zijn ook nergens op gebaseerd. Maar in Italië worden er helaas dagelijks minstens drie spelers aan je club gelinkt. Ik snap de link ergens wel, omdat José Mourinho en ik Portugees zijn. En Ronaldo dus ook. Maar zoals ik al zei: er klopt helemaal niets van de geruchten", zo besluit de technisch eindverantwoordelijke van Roma.

Ronaldo hoeft zich na het WK niet meer op trainingscomplex Carrington te melden, weet The Guardian. De Britse kwaliteitskrant schreef vrijdag dat Manchester United volledig klaar is met de Portugees, en hem zelfs probeert aan te klagen vanwege contractbreuk. De club bracht vrijdag nog een statement naar buiten waarin er 'gepaste stappen' jegens Ronaldo werden aangekondigd.

Volgens The Guardian heeft de Portugese aanvaller de instructies gekregen niet meer terug te keren op de club, na zijn veelbesproken interview met Morgan. Daarin maakte Ronaldo alles en iedereen met een verleden bij United met de grond gelijk, onder wie manager Erik ten Hag en ex-teamgenoten en -coaches Wayne Rooney, Gary Neville en Ralf Rangnick. Vooruitlopen op een winterse exit wilde de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar echter niet.