FC Twente haalt na schadepost van 50.000 euro hard uit naar eigen supporters

Vrijdag, 18 november 2022 om 20:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:50

FC Twente heeft in een persbericht een deel van zijn eigen supporters streng veroordeeld. Bij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) richtten fans van de Tukkers vernielingen aan in het uitvak en werden er stoeltjes vernield. Ook werd er vuurwerk afgestoken en heeft een groep Twente-supporters het hek van de parkeerplaats van het bezoekersvak omver getrokken. De schade van deze vernielingen loopt op tot ruim 50.000 euro en Twente is dan ook niet blij met die supporters.

"FC Twente veroordeelt dit gedrag en de personen die hier verantwoordelijk voor zijn", laat de club weten. "Zij richten FC Twente grote (financiële) schade aan. FC Twente is aansprakelijk gesteld en dient, zoals altijd, de schade die aan een bezoekersvak wordt aangericht te betalen', refereren de Tukkers naar eerdere supportersincidenten in het afgelopen jaar. "Naar aanleiding van de wanordelijkheden bij het bezoekersvak is de Aanklager Betaald Voetbal van de KNVB een vooronderzoek gestart. Daardoor kan FC Twente ook nog door de Aanklager worden bestraft. Dit betreft meestal een boete, waardoor de financiële schade nog verder op zal lopen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast brengt de club van trainer Ron Jans het slechte nieuws dat het komend seizoen met minder supporters naar de uitwedstrijd tegen Sparta mag afreizen, er een verplichte buscombi zal gelden en dat er geen alcohol wordt geschonken. "Het is heel spijtig dat de goedwillende supporters onder de kwaden moeten lijden." Verder kondigt de huidige nummer vijf van de Eredivisie aan dat het een onderzoek instelt naar de incidenten die plaats hebben gevonden op Het Kasteel. De verantwoordelijkheden zullen daarop een stadionverbod opgelegd krijgen. Daarnaast zal de financiële schade op de daders worden verhaald.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Twente-supporters in een negatief daglicht komen te staan. Zo werd er schade aangericht bij de wedstrijden Feyenoord - FC Twente (30.000 euro) FC Twente - PEC Zwolle (3.750 euro), FC Twente - FC Groningen (5.000 euro - voorwaardelijk), FC Twente - FK Cukaricki (3.750 euro), FC Twente - Fiorentina (54.875 euro) en FC Twente - PSV (7.500 euro). Het totaalbedrag aan schade passeert daarmee de 150.000 euro. "De personen die dit doen moeten bij zichzelf te rade gaan waar ze mee bezig zijn en beseffen dat ze bij elk incident FC Twente grote schade aanrichten", zegt de club daarover. "FC Twente wordt hier op geen enkele manier beter van, integendeel. FC Twente overweegt daarom om zelf extra maatregelen te nemen rondom het bezoek aan uitwedstrijden."