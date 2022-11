Gianni Infantino enige kandidaat bij voorzittersverkiezing FIFA

Donderdag, 17 november 2022 om 15:46 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:50

Gianni Infantino staat voor een derde termijn als voorzitter van de FIFA. De 52-jarige Zwitser is de enige kandidaat die zich heeft aangemeld voor de verkiezingen van volgend jaar. Van verkiezingen zijn dus ook geen sprake meer: omdat Infantino zich als enige aanmeldde, wordt hij volgend jaar opnieuw uitgeroepen tot voorzitter van de mondiale voetbalbond.

De officiële benoeming zal op 16 maart in Rwanda plaatsvinden. De KNVB laat weten dat het de herverkiezing van de Zwitser steunt, maar dan wel op bepaalde voorwaarden. Zo wil de Nederlandse voetbalbond onder meer dat criteria wat betreft mensenrechten beter worden vastgelegd bij de toewijzing van grote toernooien. Dat maakte de KNVB duidelijk in een brief die het woensdag samen met België, Engeland, Wales en Zweden naar Infantino stuurde.

“De belangrijkste voorwaarde is dat FIFA de mensenrechtencriteria nog beter verankert in de toewijzing van toekomstige eindtoernooien”, schrijft Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. “Een andere voorwaarde is dat we graag een goede samenwerking zien tussen FIFA en UEFA, bijvoorbeeld voor de internationale speelkalender. We hebben via UEFA de bevestiging ontvangen dat hiervoor op belangrijke onderwerpen overeenstemming is bereikt voor de komende jaren.”

Infantino is sinds 2016 voorzitter van de FIFA. De Zwitser volgde destijds de opgestapte Sepp Blatter op. Laatstgenoemde legde zijn werkzaamheden onder grote druk neer wegens een groot omkoopschandaal. Ook in 2019, bij de vorige verkiezing voor de voorzitter van de FIFA, werd Infantino zonder concurrent herkozen. Infantino riep alle WK-deelnemers onlangs nog op om tijdens het toernooi in Qatar te focussen op voetbal en niet op andere zaken. Amnesty International was daar woedend over.