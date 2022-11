Transfervrije Luis Suárez wijst eerste officiële aanbieding af en zoekt verder

Donderdag, 17 november 2022 om 14:36 • Wessel Antes

Luis Suárez heeft een officiële aanbieding van het Braziliaanse Grêmio afgewezen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De 35-jarige Uruguayaan is momenteel transfervrij nadat zijn contract bij zijn jeugdliefde Nacional afliep. De kans is groot dat Suárez pas na het WK gaat kijken naar alle opties die op zijn pad komen. Uruguay neemt het in de groepsfase op tegen Zuid-Korea, Portugal en Ghana.

Volgens Romano doet de interesse van Grêmio de voormalig topspits van onder meer Liverpool en Barcelona niets. “Hij heeft andere plannen voor zijn volgende club.” Wat die plannen zijn is nog niet duidelijk. Tijdens zijn terugkeer bij Nacional kwam Suárez zestien keer in actie voor de club. De rechtspoot was in die duels goed voor acht doelpunten en drie assists. Met zijn jeugdliefde werd hij voor de tweede keer in zijn carrière landskampioen van Uruguay.

Suárez gaf vorige maand nog een groot interview aan Marca over het motief voor de transfer naar zijn thuisland. “Ik had veel opties (in Europa, red.). Véél. Maar de overweging achter de terugkeer naar mijn land was deze: FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético; kun je een betere Europese carrière hebben? Ik had niet bij een minder team dan Atlético willen voetballen. Het traject was perfect. Ik zou de lat lager hebben gelegd, daarom leek het logisch om terug te keren naar Uruguay. Om een cirkel rond te maken.”

Suárez speelt deze zomer zijn vierde WK met Uruguay. Op alle drie de eindtoernooien die hij speelde was hij trefzeker voor zijn land. Tijdens het WK van 2010 moest de spits de halve finale tegen Nederland (2-3 nederlaag) missen vanwege een schorsing. In totaal speelde Suárez al 134 interlands voor Uruguay, waarin hij goed was voor 68 doelpunten en 38 assists.