‘Dit is hét moment voor Edwin van der Sar om een keer ballen te tonen’

Maandag, 14 november 2022 om 23:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Edwin van der Sar moet in de huidige sportieve crisis het voortouw nemen bij Ajax, zo stelt Kees Jansma in Veronica Offside. De journalist spoort de algemeen directeur van de Amsterdammers aan om naar voren te stappen en duidelijkheid te scheppen, bijvoorbeeld over hoofdtrainer Alfred Schreuder. "Dit is hét moment om een keer je ballen te laten zien", stelt Jansma.

De toekomst van Schreuder bij Ajax hangt na het teleurstellende gelijkspel bij FC Emmen (3-3) aan een zijden draadje. "Ik denk dat de Raad van Commissarissen nu met Van der Sar zitten te praten", aldus Jansma, die denkt dat Schreuder versterkingen in zijn elftal nodig heeft. "Het lijkt me een mooie periode om te kijken naar wat de middelen zijn en wat Van der Sar als directeur ziet wat er moet veranderen."

Jansma vergelijkt de situatie van Ajax met die van ADO Den Haag, dat op sportief vlak eveneens in zwaar weer verkeert. "Daar las ik vandaag een statement van de directie met: 'Wij steunen Dirk Kuijt, want wij zijn medeverantwoordelijk. Wij moeten de lange adem zien te gaan gebruiken.' Zoiets had Van der Sar ook kunnen zeggen." De directeur van Ajax hult zich voorlopig in stilzwijgen, maar doet daar volgens Jansma niet verstandig aan.

"Hij zou meer naar buiten moeten treden", zegt de voormalig perschef van het Nederlands elftal. "Hij zou nu een interview moeten geven waarin hij uitlegt wat er is gebeurd en waarom ze het beleid al dan niet steunen. Je moet naar voren treden en zeggen: 'Dit is onze strategie.' Beleid is ook gewoon jezelf vertonen."