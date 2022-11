Unibet geeft vijf miljoen weg als het Nederlands elftal het WK wint!

Maandag, 14 november 2022 om 15:30 • Rian Rosendaal

Nu Nederland zich na acht jaar weer opmaakt voor het WK voetbal, is het tijd om de balans op te maken. Want wanneer alles meezit, doet Nederland een gooi naar de wereldbeker. Een topper als bondscoach, meerdere sterspelers en een op het oog makkelijke poulefase vormen een kansrijke mix om in Qatar voetbalgeschiedenis te schrijven. Geloof jij ook in een mogelijke eindoverwinning van Oranje? Zet dan dit WK in bij Bookmaker Unibet.

Met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay beschikt Oranje in elke linie over topspelers. Zij kunnen het verschil maken. Bovendien spelen Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké eveneens bij Europese grootmachten. Deze selectie bevat voldoende kwaliteit om het ver te schoppen, al zijn er dit WK weer de nodige bekende favorieten, waar het Oranje van Louis van Gaal deel van uitmaakt. Wie weet valt het kwartje dus zomaar eens de goede kant op.

Zet minimaal vijf euro in bij Unibet!

Volgens Unibet geldt Oranje als een belangrijke outsider voor de WK-titel. De recente uitslagen dragen bij aan een relatief lage quotering. Sinds Van Gaal in augustus 2021 het stokje van Frank de Boer overnam, bleef het Nederlands elftal namelijk vijftien keer op rij ongeslagen. Daarnaast werd Oranje onder de leiding van de Amsterdammer in 2014 al eens derde op het WK in Brazilië. Dat heeft zijn weerslag op de prognoses van wedkantoren. Slechts zes landen maken volgens Unibet meer kans op de WK-titel, namelijk Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland.

Hoeveel kans heeft Oranje?

Oranje speelt zijn eerste poulewedstrijd op 21 november tegen Senegal. Hoewel dit land afgelopen voorjaar nog de Afrika Cup won, geven de bookmakers Oranje veel meer kans. Daarna volgen de voetbaldwergen Ecuador en Qatar. Deze relatief makkelijke poule is voor spelers ideaal om in het toernooi te groeien. Daarnaast kan de bondscoach ook nog wat aan zijn ideale opstelling schaven en verschillende spelsystemen uitproberen.

Prijzen van 100 tot 100.000 euro cash bij Unibet!

Nederland behoort volgens de bookmakers tot de top zeven van voornaamste kanshebbers op de WK-overwinning. Op papier zou Oranje dus minimaal de kwartfinale kunnen halen. Hopelijk kan de nationale trots van Nederland in de staart van het toernooi boven zichzelf uitstijgen. In dat geval kunnen er wellicht mooie dingen gebeuren.

Unibet geeft vijf miljoen weg bij winst Oranje

Geloof jij ook in een mogelijke WK-winst van Oranje? Dan kun je het beste inzetten bij Unibet. Want naast de hoogste odds en snelste uitbetalingen, verdeelt Unibet ook nog eens de dikste winstpremie ooit! Wint Nederland het WK, dan deelt Unibet namelijk vijf miljoen euro uit! Meedoen met deze actie is heel simpel: Plaats een weddenschap op Oranje van minimaal vijf euro, en ding mee naar één van de prijzen! Zo geeft Unibet onder andere 10 x 100.000 weg bij winst van Oranje! Je kunt ook meedingen naar de prijzen, door tijdens het WK in te zetten op alle overige sportweddenschappen en alle casino games. Deze promotie is beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Kijk voor alle informatie op Unibet, en speel mee!

Want een beetje Oranje fan speelt dit WK maar bij één club: Unibet.