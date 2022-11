Servië gaat met Dusan Tadic en liefst elf (!) Serie A-spelers naar Qatar

Vrijdag, 11 november 2022 om 18:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:00

Dusan Tadic is opgenomen in de WK-selectie van Servië. De aanvoerder van Ajax maakt deel uit van de 26-koppige selectie van bondscoach Dragan Stojkovic, die verder liefst elf spelers heeft geselecteerd die in de Serie A actief zijn. Onder anderen Filip Duricic, Filip Kostic en Nemanja Gudelj, die allen een verleden in de Eredivisie hebben, maken deel uit van de ploeg die in Qatar op jacht naar succes gaat.

De selectie van de Oost-Europeanen herbergt enkele grote namen. Zo zijn Dusan Vlahovic (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) en Aleksandar Mitrovic (Fulham) enkele blikvangers. Opvallend is de afwezigheid van Matija Nastasic van RCD Mallorca, die het WK in 2018 ook al miste en nu dus opnieuw niet van de partij is. Ook onder meer Erhan Mašovic (VfL Bochum) is niet door Stojkovic opgeroepen.

???? Serbia World Cup squad. ?? pic.twitter.com/TAdTCYM8mH — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 11, 2022

Servië neemt het op het mondiale eindtoernooi in Groep G op tegen Brazilië, Kameroen en Zwitserland. Voor Tadic betekent dat onder meer een ontmoeting met ex-ploeggenoot Antony, die is geselecteerd voor de Braziliaanse nationale ploeg. De wedstrijd tegen de Zuid-Amerikanen is tevens de eerste voor Servië. Die wedstrijd wordt op 24 november om 20.00 uur Nederlandse tijd afgewerkt.

Volledige selectie Servië:

Doelmannen: Marko Dmitrovic (Sevilla), Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Predrag Rajkovic (RCD Mallorca).

Verdedigers: Stefan Mitrovic (Getafe), Filip Mladenovic (Legia Warschau), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Strahinja Erakovic (Rode Ster Belgrado), Srdan Babic (UD Almería), Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Middenvelders: Nemanja Gudelj (Sevilla), Filip Kostic (Juventus), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Andrija Zivkovic (PAOK), Uros Racic (Braga), Ivan Ilic en Darko Lazovic (beiden Hellas Verona), Marko Grujic (FC Porto).

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Fiorentina), Dusan Vlahovic (Juventus), Nemanja Radonjic (Torino), Filip Duricic (Sampdoria), Dusan Tadic (Ajax).