Senegal bevestigt: Sadio Mané behoort tóch tot WK-selectie

Vrijdag, 11 november 2022 om 11:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:26

Sadio Mané gaat toch met Senegal mee naar het WK in Qatar. De dertigjarige aanvaller behoort tot de 26-koppige selectie van bondscoach Aliou Cissé. Een bron binnen de Senegalese voetbalbond zei donderdag al dat de vleugelaanvaller van Bayern München hoe dan ook deel uit zou maken van de selectie en dat er op het meespelen van Mané gerekend wordt.

Mané raakte dinsdagavond geblesseerd tijdens de met 6-1 gewonnen competitiewedstrijd van Bayern München tegen Werder Bremen. Waar Bayern bij monde van assistent-trainer Dino Toppmöller liet weten dat het WK niet in gevaar zou komen voor de voormalig aanvaller van Liverpool, werd later door L'Équipe bekendgemaakt dat Mané er niet bij zou zijn in Qatar. De Senegalese bond rekent echter alsnog op zijn sterspeler, die in ieder geval meegaat naar het eindtoernooi.

??? ?????????? ?????? 26 ?????????? retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde 2022. #FIFAWorldCup | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/EbwBPlpI7i — FSF (@Fsfofficielle) November 11, 2022

Een bron binnen de bond liet aan het Franse persbureau AFP weten dat er niet getwijfeld wordt aan de fitheid van Mané. "Eén ding is zeker: Sadio Mané zit in de selectie", zo klonk het. Vrijdag zal de definitieve selectie van bondscoach Aliou Cissé bekend worden gemaakt en dan zal blijken of de vleugelspeler van Bayern inderdaad meegaat naar Qatar. Op maandag 21 november staat de ontmoeting met Oranje op het programma.

Mané heeft derhalve nog tien dagen om te herstellen van zijn blessure.

Mocht de wedstrijd tegen het Nederlands elftal niet haalbaar zijn, dan kan hij wellicht wel meedoen in de ontmoetingen met Qatar en Ecuador. De aanvaller van Bayern loodste zijn land naar de eerste Afrika Cup-winst en was beslissend in de play-offs tegen Egypte. Afwezigheid van Mané op het WK zou dus een forse klap zijn voor Senegal.