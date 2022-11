Slecht nieuws voor Die Mannschaft: man van glas ontbreekt weer op WK

Donderdag, 10 november 2022 om 10:41 • Guy Habets • Laatste update: 10:52

Duitsland lijkt het op het aankomende WK te moeten stellen zonder Marco Reus. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund sukkelde de afgelopen tijd met blessures en een terugslag heeft er volgens BILD en Sky Deutschland voor gezorgd dat hij geen onderdeel uit kan maken van de WK-selectie. Bondscoach Hansi Flick zal dus andere keuzes moeten maken.

Reus heeft al een tijdje last van een enkelblessure, maar leek op de weg terug. De 33-jarige nummer 10 van Dortmund viel afgelopen weekend in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VfL Bochum nog in en deed ruim twintig minuten mee. Dat heeft echter niet goed uitgepakt voor Reus, aangezien hij een terugslag heeft gehad en het midweekse treffen met VfL Wolfsburg (2-0 nederlaag) alweer moest missen. Nu blijkt dat de kwetsuur zo ernstig is, dat deelname aan het WK niet meer mogelijk is.

Het is zeker niet de eerste keer dat Reus een belangrijk toernooi moet missen vanwege een blessure. In 2014 moest hij vlak voor het WK afhaken en zag het clubicoon van BVB thuis vanaf de bank hoe zijn teamgenoten wereldkampioen werden. De EK's van 2012 en 2016 gingen vanwege een gebrek aan fitheid ook aan zijn neus voorbij en in de zomer van 2021 koos Reus er zelf voor om te bedanken voor een plekje in de selectie voor het Europees kampioenschap. Hij wilde herstellen van een vermoeiend seizoen.

Voor Flick zit er niets anders op dan een vervanger te zoeken voor Reus, die de afgelopen tijd vaak kon rekenen op speeltijd tijdens interlands van Die Mannschaft. De Duitsers zitten al niet breed in hun aanvallende opties, aangezien Lukas Nmecha en Timo Werner ook niet in actie kunnen komen in Qatar. Uiterlijk vrijdag 11 november wordt de definitieve WK-selectie van onze oosterburen bekend. Duitsland zit in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica en opent het toernooi met een wedstrijd tegen de Japanners.