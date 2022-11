Heerlijke volley Edin Dzeko startschot van monsterscore Internazionale

Woensdag, 9 november 2022 om 22:43 • Noel Korteweg

Internazionale heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi had in eigen huis geen kind aan Bologna: 6-1. De thuisclub profiteert daardoor optimaal van het puntverlies van concurrenten Atalanta (2-1 nederlaag tegen US Lecce) en AS Roma (1-1 gelijkspel op bezoek bij Sassuolo) eerder op de avond en klimt op naar de vierde plaats in de Serie A.

Stefan de Vrij zat woensdagavond op de bank bij Inter. Denzel Dumfries en André Onana stonden wel aan de aftrap. Aan de kant van Bologna kon Jerdy Schouten rekenen op een basisplaats. De middenvelder zag dat zijn ploeg na twintig minuten spelen op voorsprong kwam. Riccardo Orsolini schoot met flink wat geluk raak, nadat zijn afstandsschot onderweg van richting werd veranderd door Charalampos Lykogiannis: 0-1. Die voorsprong was echter niet van lange duur, daar Edin Dzeko vier minuten later alweer gelijkmaakte. Dumfries kreeg de bal via Lykogiannis bij de spits terecht, die vervolgens met een heerlijke volley de 1-1 maakte.

Daarna ging het hard en maakte de thuisploeg via Federico Dimarco (vrije trap) en Lautaro Martínez (kopbal) twee treffers voor rust, waardoor beide elftallen met een 3-1 tussenstand de kleedkamers opzochten. Het duurde slechts twee minuten na de start van het tweede bedrijf voordat de volgende goal op het scorebord kwam. Het was opnieuw Dimarco die trefzeker was, dit keer na een goede individuele actie. De Italiaan werd weggestuurd door Nicolò Barella, alvorens hij zijn directe tegenstander uitkapte en in de verre hoek raakschoot: 4-1.

Tien minuten later werd de schade nog groter voor Bologna. Joaquín Sosa, die pas net in het veld stond, kreeg de bal van dichtbij tegen zijn arm aangeschoten door Dzeko. Scheidsrechter Andrea Colombo zag daar in eerste instantie niets in, maar nadat hij door de videoscheidsrechter naar het scherm werd geroepen kende hij Inter alsnog een strafschop toe. Hakan Calhanoglu maakte daar dankbaar gebruik van en schoot vanaf elf meter raak: 5-1. Een kwartier voor tijd zette Robin Gosens de eindstand op het bord: 6-1.