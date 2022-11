Kudus laat zich uit over bewogen transferzomer en toekomst bij Ajax

Woensdag, 9 november 2022 om 18:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:51

Mohammed Kudus ziet geen heil in een winters vertrek bij Ajax, zo zegt de Ghanees in gesprek met het Algemeen Dagblad. Kudus probeerde tijdens de laatste dagen van de zomerse transferwindow tevergeefs een vertrek naar Everton te forceren, maar groeide vervolgens uit tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Alfred Schreuder.

Als spits kroonde Kudus zich de afgelopen maanden tot clubtopscorer in een voor Ajax teleurstellend verlopen Champions League-campagne. Over alle competities was hij dit seizoen al goed voor tien goals in negentien officiële duels. Kudus wil het huidige seizoen nu ‘absoluut’ bij Ajax afmaken, dat betekent echter niet dat zijn honger om een transfer te maken gestild is. “Niet per se, want ik ben een speler die zichzelf graag uitdaagt. Dit is mijn derde seizoen hier. We gaan zien wat de toekomst brengt. Het belangrijkste is dat ik gewoon blijf presteren voor het team en de rest zal later op natuurlijke wijze volgen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kudus heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het gevoel heeft het best tot zijn recht te komen als 'nummer 10'. Tijdens de thuisnederlaag tegen PSV (1-2) kreeg de achttienvoudig international van Ghana afgelopen zondag eindelijk de kans om zich te laten zien op zijn favoriete positie. Kudus heeft zich naar eigen zeggen niet geërgerd dat hij hier zo lang op heeft moeten wachten. “Aan het begin speelde ik helemaal niet. Dan begin ik liever als spits dan op de bank. Het heeft vooral met mijn persoonlijke ontwikkeling te maken. Het is meer dat ik denk dat ik het op mijn eigen positie nog beter kan doen dan als spits. Ergeren is het dus niet, want het team gaat boven iedereen. Ik wil dat we winnen.”

Na de uitschakeling in de Champions League en nederlaag tegen PSV wil Kudus de eerste seizoenshelft deze week goed afsluiten tegen Vitesse en FC Emmen. “We wilden meer excelleren dan we tot nu toe hebben gedaan”, geeft de middenvelder aan. “Ik had ook gehoopt dat mijn goals vaker een goed resultaat opleverden. Nu moeten we de lessen uit mindere resultaten meenemen om steeds sterker te worden en onze doelen te bereiken. Dat doe ik zelf ook. Daarom heb ik nog nauwelijks aan het WK gedacht. We hebben nog twee wedstrijden. Die moeten we winnen en pas daarna zal ik me vol op Ghana en mijn eerste WK storten.”