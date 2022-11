‘Onberispelijke’ Micky van de Ven geeft ultiem signaal af aan Van Gaal

Woensdag, 9 november 2022 om 07:46 • Laatste update: 07:49

Micky van de Ven wacht met spanning op de bekendmaking van de WK-selectie. De verdediger van VfL Wolfsburg is door bondscoach Louis van Gaal bij de voorselectie van het Nederlands elftal gehaald en mag hopen op een plek bij de laatste 26 namen. Dinsdagavond gaf hij voor de laatste keer zijn visitekaartje af door in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-0) de openingstreffer voor zijn rekening te nemen.

Van de Ven is aan een indrukwekkend seizoen bezig en miste deze jaargang nog geen minuut bij Wolfsburg. Dinsdagavond bekroonde hij zijn goede vorm met zijn eerste treffer van het seizoen. Het leidde een 2-0 zege in en de derde clean sheet op rij voor de ploeg van trainer Niko Kovac. Die Wölfe zijn inmiddels acht officiële wedstrijden ongeslagen (drie gelijke spelen, vijf overwinningen). "Mijn eerste Bundesliga-doelpunt, een overwinning en dat tegen Dortmund. Zeker niet slecht", aldus Van de Ven.

De Wolfsburger Allgemeine Zeitung noemt het optreden van Van de Ven 'onberispelijk' en deelt het hoogste rapportcijfer uit aan de Nederlander. De centrale verdediger kopte al na zes minuten raak, toen een corner vanaf de rechterkant van het veld doorschoot tot bij de tweede paal. Voor Van de Ven was het vervolgens een koud kunstje om doelman Gregor Kobel te kloppen. Lukas Nmecha deelde Dortmund in de slotminuut de genadeklap uit.

Micky Van de Ven and Lukas Nmecha find the net as in-form @VfLWolfsburg_EN hunt down the #Bundesliga top six on #MD14! ?? ?? Watch the highlights of their victory over @BVB ?? pic.twitter.com/dsFiCiIZcV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 8, 2022

Aanstaande vrijdag moet blijken of de treffer voldoende is voor Van de Ven om mee te gaan naar het WK. De linkspoot is een van de geselecteerde verdedigers en mag hopen op een uitverkiezing. "Het is mooi dat ik bij de voorlopige selectie zit. Vrijdag moet ik maar kijken of ik naar het WK of op vakantie ga", stelt een nuchtere Van de Ven. Een dag na de bekendmaking sluit Wolfsburg de eerste seizoenshelft af met een uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim. De ploeg van Kovac bezet momenteel de achtste plek in de Bundesliga met twintig punten uit veertien wedstrijden.