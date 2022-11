Perez ziet Ajacied door de mand vallen: ‘Heel kinderlijk en bijzonder’

Zondag, 6 november 2022 om 20:04 • Jordi Tomasowa

Kenneth Perez is kritisch op Jorge Sánchez. De rechtsback van Ajax ging volgens de analist van ESPN niet vrijuit bij de openingstreffer van Luuk de Jong tijdens de Eredivisie-topper tegen PSV. “Het is kinderlijk verdedigd”, aldus Perez.

PSV wist de score in de Johan Cruijff ArenA halverwege de eerste helft te openen via Luuk de Jong. Cody Gakpo zorgde vanaf de linkerkant voor een indraaiende voorzet op De Jong, die Calvin Bassey te slim af was en bij de eerste paal binnentikte: Perez is van mening dat Sánchez te weinig deed om de voorzet eruit te halen. “Sánchez zal toch wel een keer of vijftig voor de wedstrijd gehoord hebben: ‘Hij (Gakpo, red.) gaat naar zijn rechterbeen en hij gaat een voorzet geven’”, geeft de analist aan bij Dit was het Weekend Het is kinderlijk verdedigd. Of hij verstaat het niet óf hij begrijpt het niet, heel bijzonder.”

Luuk de Jong met de openingstreffer in De Topper! ?? #AJAPSV — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2022

Mede-analist Marciano Vink laakt echter ook de rol van Calvin Bassey bij de 0-1. “Sánchez verdedigt kinderlijk, maar Bassey in duel met Luuk de Jong… Op een gegeven moment heeft Bassey hem goed in de gaten, De Jong doet één stap naar achteren en komt vervolgens naar voren en Bassey is hem kwijt. Dit kan gewoon echt niet als jij centrale verdediger bent, dat je een spits in je eigen zestienmetergebied voor je laat komen.”

Dankzij de overwinning neemt PSV de koppositie in de Eredivisie voorlopig over van Ajax, al heeft het team van trainer Alfred Schreuder nog een wedstrijd tegoed. Woensdagavond treden de Amsterdammers opnieuw in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Vitesse.