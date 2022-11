Oranje-klanten leggen seizoensrevelatie van de Bundesliga op de slachtbank

Zondag, 6 november 2022 om 17:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:58

Bayer Leverkusen heeft zondag genadeloos uitgehaald in de Bundesliga. De ploeg van Xabi Alonso stuurde seizoensrevelatie Union Berlin met een 5-0 nederlaag terug naar de Berlijnse hoofdstad. Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong – die alle twee deel uitmaken van de WK-voorselectie van Oranje – deelden mee in de feestvreugde. Eerstgenoemde was goed voor een doelpunt en een assist, terwijl ook Frimpong eenmaal aangever was. Door de nederlaag moet Union de koppositie definitief aan Bayern München laten.

Bayern deed zaterdag goede zaken door met 2-3 te winnen bji Hertha BSC. Daardoor kwam der Rekordmeister op 28 punten, in vergelijking met de 26 van Union. Die Eisern móesten daarom winnen om de koppositie te behouden. Union hield het een helft lang dicht, voordat Robert Andrich in de 46ste minuut de score opende. Daarna ging het hard in de BayArena.

In minuut 56 verdubbelde Moussa Diaby de marge na een enorme blunder van Lennart Grill, die nota bene gehuurd wordt van Bayer Leverkusen. Frimpong kreeg de assist op zijn naam, daar de vleugelverdediger degene was die de bal ontfutselde aan de Union-goalie. Collega-Oranje-kandidaat Bakker verscheen twee minuten later op het wedstrijdrapport. De linksback/ –midden gaf de bal perfect mee in de loop van Diaby, die met een geplaatste schuiver voor zijn tweede van de middag tekende.

Union – dat met Sheraldo Becker aan de aftrap begon – was het helemaal kwijt, en kreeg nog twee treffers om de oren. De 4-0 van Adam Hlozek was om in te lijsten: de Tsjech promoveerde een kiezelharde voorzet van Nadiem Amiri met de hak tot doelpunt. Hlozak deed een stapje opzij bij het slotakkoord van Bakker. De spits gaf de bal in minuut 75 op een presenteerblaadje aan de ingelopen Nederlander, die oog in oog met Grill koelbloedig bleef. Zo werd de eerste zege van Leverkusen sinds oktober een hele fraaie. Timothy Fosu-Mensah kwam overigens het laatste kwartier nog binnen de lijnen voor Frimpong, terwijl Daley Sinkgraven ontbrak in de selectie.