Brands: ‘Hoe kan ik uitleggen dat PSV wel een straf heeft gehad en Ajax niet?’

Zondag, 6 november 2022 om 10:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:54

Marcel Brands kan moeilijk leven met de beslissing van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om geen uitsupporters toe te laten bij Ajax - PSV. De algemeen directeur van de Eindhovense club vindt dat er met twee maten is gemeten. Volgens een rapport van de KNVB maakten Amsterdamse supporters zich namelijk ook schuldig aan spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De Amsterdammers kregen echter geen straf of boete opgelegd en dat vindt Brands onbegrijpelijk.

Brands werd bij Goedemorgen Eredivisie geconfronteerd met het spandoek dat PSV-supporters in de nacht van vrijdag op zaterdag ophingen bij Halsema’s woning. “Dat vind ik niet goed. Iedereen mag het ergens niet mee eens zijn, maar ik vind niet dat je mensen in hun privésituatie moet storen en je moet zeker niet de kinderen erbij betrekken.”

De bestuurder kreeg afgelopen zomer al een brief van de Amsterdamse burgemeester over het besluit om geen PSV-supporters toe te laten in de Johan Cruijff ArenA. “Ik heb op die brief ook geantwoord. Niet omdat ik vind dat ik het goed moet praten, maar ik vind wel dat als je zo’n besluit neemt, en dit heb ik ook tegen de KNVB gezegd, je niet met twee maten moet meten. Tijdens de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd werd er van twee kanten gezongen. Dan irriteren wij er ons ook aan want ja: ga gewoon achter je ploeg staan en laat de tegenstander met rust. Dat gebeurde van twee kanten niet”, zo klinkt het.

PSV en Brands kregen naar aanleiding van de spreekkoren in Amsterdam een rapport van de KNVB waarin, zo legde hij uit, van minuut tot minuut is getranscribeerd wat die spreekkoren zijn. “PSV krijgt dan deze straf en 20.000 euro boete en de ander kant is 0. Dat is moeilijk uit te leggen aan onze supporters.” Brands vertelde dat er bij die wedstrijd een waarnemer van de KNVB aanwezig was, die per minuut bijhoudt wat er bij de spreekkoren gezongen wordt. Deze uitleg zorgde voor verbazing bij de gasten Sjoerd Mossou en Hans Kraay junior.

“Zo’n waarnemer schrijft die spreekkoren dan gewoon uit?”, vroeg Mossou verbaasd. Brands beaamde dit. “Dan lees je het rapport en staat er: ’In de zestiende minuut PSV, in de achttiende minuut Ajax en dan weer in de 26ste minuut PSV’.” Mossou sprak van ‘een bizarre baan’ voor de waarnemer. Brands vond het vooral frappant dat de spreekkoren van PSV wel in het rapport staan en die van Ajax niet.

“Er is niet eens een vooronderzoek ingesteld. Het gaat mij er niet om dat Ajax een straf moet hebben, maar hoe kan ik het uitleggen aan onze achterban dat met twee maten wordt gemeten. Dat is niet uit te leggen.” De directeur liet ook weten dat hij Halsema gevraagd heeft of het Amsterdamse vak op zondagmiddag ook leeg zou blijven. “Daarop antwoordde zij dat Ajax een aantal stadionverboden heeft uitgedeeld, maar verder zijn er geen maatregelen genomen."