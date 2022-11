Tielemans herhaalt kunststukje van 13 dagen geleden: wéér een wondergoal

Zaterdag, 5 november 2022 om 20:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

Youri Tielemans heeft Leicester City andermaal op fantastische wijze de weg gewezen, ditmaal op bezoek bij Everton. De Belgische middenvelder was vlak voor rust met een heerlijk schot van afstand via de onderkant van de lat verantwoordelijk voor de openingstreffer. De prachtige goal deed denken aan de wijze waarop Tielemans dertien dagen geleden scoorde tegen Wolverhampton Wanderers (0-4), toen ook al de eerste treffer. De wedstrijd tegen Everton werd zaterdag overigens in de eindfase beslist door Harvey Barnes: 0-2.

Everton wist degradatie vorig seizoen ternauwernood te voorkomen en is opnieuw bezig aan een moeizaam voetbaljaar. The Toffees kwamen er voor rust niet aan te pas tegen Leicester, dat de wedstrijd onder controle nam. Everton ontsnapte voor rust bij diverse grote kansen voor Leicester, maar had in de laatste minuut van de eerste helft geen antwoord op de fenomenale uithaal van Tielemans. De middenvelder kreeg de bal op twintig meter van het doel teruggelegd, nam aan op het bovenbeen en volleerde in een vloeiende beweging prachtig raak.

WAUW YOURI TIELEMANS! Op werkelijk fantastische wijze zet Youri Tielemans Leicester op bezoek bij Everton op 0-1! Van controle tot uithaal: Wat een beauty!

Vier minuten na rust brak Everton voor het eerst gevaarlijk door. Dominic Calvert-Lewin nam van dicht bij het doel echter net te veel tijd en zag zijn schot via doelman Danny Ward op de paal eindigen. Ook Leicester had even later pech met de paal, toen James Maddison het doel van Jordan Pickford van afstand onder vuur nam. Leicester liet zich inzakken en counterde in de 85ste minuut naar 0-2. Barnes kon de bal na goed voorbereidend werk van Maddison vrij eenvoudig binnenknallen.