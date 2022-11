Dit zijn de tegenstanders van Messi op zijn laatste WK ooit

Vrijdag, 4 november 2022 om 21:15 • Bart D'Hanis • Laatste update: 22:08

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de derde editie is het de beurt aan Groep C, waar onder meer topfavoriet Argentinië in zit. De andere landen in deze poule zijn Saudi-Arabië, Mexico en Polen.

Door: Bart D’Hanis

Argentinië

Argentinië is wellicht samen met Brazilië de topfavoriet om dit WK te winnen. Het land uit Zuid-Amerika kan in Qatar voor de laatste keer op een eindtoernooi beschikken over superster Lionel Messi (Paris Saint-Germain). Naast Messi heeft trainer Lionel Scaloni ook hoogvliegers als Lautaro Martínez (Internazionale) en Lisandro Martínez (Manchester United) in zijn selectie. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) en Angel Di María (Juventus) zijn momenteel nog geblesseerd, maar zijn naar verwachting op tijd fit voor het WK. Een ander Argentijns wapen is Julián Álvarez (Manchester City). De jonge aanvaller moet dit seizoen Erling Haaland voor zich dulden, maar maakt wanneer hij speelt een sterke indruk. Hij was dit seizoen in iets meer dan vierhonderd minuten in de Champions League goed voor twee doelpunten en twee assists. Aderlating voor de Argentijnen is de blessure van Paulo Dybala (AS Roma). De aanvallende middenvelder liep eind-oktober een kuitblessure op en lijkt het WK niet te gaan halen, al is dat nog niet helemaal zeker.

Het is voor Argentinië de achttiende keer dat het op een WK aanwezig zal zijn. In 1978 en 1986 wisten de Argentijnen het WK zelfs te winnen. In 2022 zit de sfeer er bij Argentinië goed in. De Zuid-Amerikanen hebben al 35 (!) wedstrijden op rij niet verloren. Als la Sele alle drie de groepswedstrijden in Qatar zonder verlies weet af te sluiten, verbreken ze het record van 37, dat nu nog in handen van Italië is. Tijdens die indrukwekkende ongeslagen reeks sleepte de ploeg van Scaloni al twee prijzen in de wacht. in 2021 werd de Copa America gewonnen, mede dankzij een fraaie stift van Di María in de finale tegen Brazilië. Ook werd er in de eerste Finalissima, de wedstrijd tussen de winnaar van het EK en de winnaar van de Copa America, met dank aan een fenomenale Messi met 3-0 van Italië gewonnen. Het Argentijnse elftal wist ook in de laatste drie oefenwedstrijden veel indruk te maken. Tegen Estland, Honduras en Jamaica wonnen de Argentijnen respectievelijk met 5-0, 3-0 en 3-0. Op het WK mag Saudi-Arabië op 22 november als eerste proberen om de ongeslagen reeks van de Zuid-Amerikanen te beëindigen. Op 26 november is Mexico de tegenstander, en op 30 november sluit Argentinië de poule af met een wedstrijd tegen Polen.

Saudi-Arabië

Wat opvalt bij Saudi-Arabië is dat voltallige selectie in de eigen binnenlandse competitie speelt. Vandaar dat er geen namen bij zitten die er meteen uitspringen, behalve dan de trainer, Hervé Renard. De 54-jarige Fransman was hiervoor trainer bij het nationale team van Marokko, waar hij een tijdje in een conflict met Hakim Ziyech was verwikkeld. Dat de selectie van Saudi-Arabië geen bekende namen met zich meebrengt, hoeft niet te betekenen dat de selectie er slecht voorstaat. Hassanane Balal, sportjournalist en voetbalexpert uit het Midden-Oosten, zei onlangs dat Saoedi-Arabië eigenlijk een heel goed team is, mogelijk het beste team in Azië. “Het is een georganiseerd en ervaren team en de binnenlandse competitie van Saudi-Arabië is van een hoger niveau dan men denkt.”

Dat de ploeg van Renard aardig kan voetballen, werd onlangs bewezen in de kwalificatie voor het WK in Qatar. De kwalificatiepoule, waarin Japan en Australië de tegenstander waren, werd door Saudi-Arabië als winnaar afgesloten. Zij verloren in de tien kwalificatiewedstrijden slechts één keer en bemachtigde zo vrij gemakkelijk een ticket voor het WK. Sterker nog, sinds de aanstelling van Renard in 2019, verloren de Saudi’s in bijna dertig wedstrijden slechts vier keer. Ook in de meest recente oefenwedstrijden imponeerde Saudi-Arabië, dat ook op het WK van 2018 aanwezig was. De Verenigde Staten en Oranje-tegenstander Ecuador kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De ‘uitzwaaiwedstrijd’ van Saudi-Arabië wisten ze met 1-0 te winnen van Noord-Macedonië. Saudi-Arabië neemt het op 22 november in Qatar eerst op tegen Polen. Op 26 november spelen ze tegen Argentinië en op 30 november sluiten ze de poulefase af met een wedstrijd tegen Mexico.

Mexico

Mexico gaat in Qatar voor de zestiende keer meedoen aan een wereldkampioenschap. Bondscoach Gerardo Martino kan komende maand beschikken over een aantal spelers die actief zijn in de Eredivisie. Edson Álvarez, Jorge Sánchez (beiden Ajax), Santiago Gímenez (Feyenoord) en Erick Gutiérrez (PSV) zullen naar alle waarschijnlijkheid bij de selectie zitten. Ook ex-PSV’ers Lozano (Napoli) en Andrés Guardado (Real Betis) zullen naar alle verwachting aanwezig zijn in Qatar. De aanhoudende liesblessure van spits Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers) is echter een flinke tegenvaller voor Martino. De 31-jarige spits kwam in 96 interlands voor Mexico 29 keer tot scoren. Het blijft afwachten of Jimenez op tijd hersteld is om met de Mexicaanse ploeg af te reizen naar Qatar. Een andere aderlating voor de Mexicanen is de enkelblessure van aanvaller Jesús Corona (Sevilla). De 71-voudig international moet het WK definitief aan zich voorbij laten gaan.

El Tricolor heeft zich voor dit WK gekwalificeerd door in de CONCACAF-kwalificatie als tweede achter Canada te eindigen. In 14 duels kwamen de Mexicanen op een totaal van 28 punten. Van deze veertien wedstrijden wist doelman Guillermo Ochoa (Club América), de uitblinker op het WK van 2014, maar liefst acht keer zijn doel schoon te houden. In de CONCACAF Nations League staat Mexico tweede in een poule met Suriname en Jamaica. Koploper Jamaica heeft één punt meer dan Mexico, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. In de laatste oefenwedstrijden voor het WK maakte Mexico echter geen geweldige indruk. Zo verloren ze van met 3-2 van Colombia en met 1-0 van Paraguay. Wel wist Mexico Peru met 1-0 te verslaan. Wat dan weer wel goed nieuws is voor de Mexicaanse supporters is het feit dat Mexico op alle wereldkampioenschappen sinds 1994, de groepsfase doorkwam. Om de groepsfase te overleven moeten de Mexicanen zich staande zien te houden tegen Polen, Argentinië en Saudi-Arabië, die op respectievelijk 22, 26 en 30 november de tegenstander zullen zijn.

Polen

Polen is het enige Europese land in deze groep. De ploeg van trainer Czeslaw Michniewicz kent een aantal grote namen uit het hedendaagse voetballer. Robert Lewandowski (FC Barcelona), doelman Wojciech Szczesny (Juventus) en Piotr Zielinski (Napoli) zullen hoogstwaarschijnlijk te zien zijn op het aankomend WK in Qatar. Michniewicz speelt het liefst in een 3-5-2 opstelling. In deze formatie is er naast Lewandowski ruimte voor nog een spits. Dat lijkt niet Arkadiusz Milik (Juventus) of Krzysztof Piatek (Salernitana) te gaan worden, maar de 25-jarige Karol Swiderski (Charlotte FC). De spits die zijn wedstrijden speelt in de MLS was in zeventien interlands voor Polen maar liefst acht keer trefzeker en gaf daarin een assist. Verder hebben de Polen aan rechtsachter Matty Cash (Aston Villa) een sterke vleugelverdediger. Hij kwam dit seizoen al elf keer in actie voor de club uit Birmingham.

Polen gaat in Qatar voor de negende keer meedoen aan een WK. Het Europese land was ook op het WK in Rusland in 2018 aanwezig. Toen moesten de Polen het toernooi, net als tijdens de deelnames daarvoor in 2002 en 2006, al na de groepsfase verlaten. Dit jaar lijkt de kans om de volgende ronde te halen groter dan ooit voor Polen. Bialo-czerwoni werd tweede in de kwalificiatiepoule, voor Albanië en Hongarije en wisten ook in de Nations League een aantal knappe uitslagen neer te zetten. Zo wist Polen het Nederlands elftal op een 2-2 gelijkspel te houden en wonnen ze twee keer van Wales. Dankzij de bij elkaar gespeelde zeven punten, speelt Polen ook volgend jaar in League A van de Nations League. Ook werd er in maart van dit jaar met 2-0 van Zweden gewonnen. Polen begint hun WK-campagne op 22 november met de wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Op 26 november nemen Lewandowski en consorten het op tegen Mexico, waarna op 30 november het treffen met Argentinië op het programma staat.