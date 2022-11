Tweede keus PSV boekt opmerkelijk eenvoudige overwinning in Noorwegen

Donderdag, 3 november 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

PSV heeft de groepsfase van de Europa League afgesloten met een zege in Noorwegen. De uitgeklede ploeg van Ruud van Nistelrooij kende op het kunstgras van het Aspmyrastadion opvallend weinig problemen met FK Bodø/Glimt. Via een eigen treffer van Alfons Sampsted en een regulier doelpunt van Johan Bakayoko liep PSV uit naar een comfortabele 0-2 voorsprong. In de blessuretijd maakte Nino Zugelj er nog 1-2 van, maar het deerde de Eindhovenaren niet. PSV eindigt tweede in Groep A, omdat poulewinnaar Arsenal gelijktijdig won van FC Zürich (1-0). De Eredivisionist vervolgt in de Europa League in de play-offs tegen een nummer drie uit de Champions League.

De Eindhovenaren waren na de spectaculaire zege op Arsenal (2-0) al verzekerd van minimaal plek twee en hadden weinig perspectief meer op groepswinst. Van Nistelrooij gooide zijn elftal, ook met het oog op de aanstaande topper tegen Ajax, behoorlijk om. Zo werden Walter Benítez, André Ramalho, Xavi Simons en Cody Gakpo gespaard en kregen Joël Drommel, Richard Ledezma en Fredrik Oppegard voor het eerst in lange tijd weer een basisplaats. Ook Luuk de Jong stond aan de aftrap. De spits heeft na zijn kuitblessure juist behoefte aan speelminuten.

Guus Til had PSV al in de tweede minuut op voorsprong moeten zetten, maar de middenvelder nam na breedleggen van Bakayoko slecht aan en kwam daardoor te dicht op keeper Nikita Haikin. Na ruim een half uur kwam PSV alsnog aan de leiding. Een corner werd met het hoofd verlengd door De Jong, waarna Ki-Jana Hoever de bal van dichtbij op het lichaam van Alfons Sampsted kopte: onfortuinlijk eigen doelpunt. Bodø oogde tam en creëerde voor rust geen enkele serieuze kans.

Van Nistelrooij voerde in de rust een drievoudige wissel door. Anwar El Ghazi, die inviel voor De Jong, had zes minuten na zijn entree een enorm aandeel in het tweede doelpunt van PSV. De Marokkaanse Nederlander brak bij een snelle counter vanaf de middellijn door en legde precies goed breed op Bakayoko, die simpel en beheerst binnenschoot: 0-2. Bodø kroop vervolgens uit zijn schulp en nam het doel van Drommel behoorlijk onder vuur. Na een uur spelen redde de keeper van PSV knap met de voeten op een inzet van Hugo Vetlesen. In blessuretijd kon Drommel niet voorkomen dat Bodø alsnog tot een eretreffer kwam. Zugelj tikte na een goede aanval binnen: 1-2. De wedstrijd was daarmee meteen afgelopen.