Ex-ploeggenoot Hancko in beeld om middenveld van Feyenoord te versterken

Woensdag, 2 november 2022 om 09:40 • Laatste update: 11:29

De naam van Ladislav Krejci zingt sinds enkele weken rond bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De 23-jarige Tsjechisch international van Sparta Praag wordt gezien als mogelijke optie om het middenveld van de Rotterdammers te versterken. Ook de namen van Sivert Mannsverk, Máximo Perrone en Ramiz Zerrouki worden nog steeds genoemd.

Feyenoord is nog altijd op zoek naar een opvolger van Fredrik Aursnes, die afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro de overstap naar Benfica maakte. Een van de namen die nu aan de Rotterdammers gelinkt wordt, is die van Krejci. De 1,91 meter lange middenvelder staat nog tot medio 2025 onder contract bij Sparta Praag, maar kwam dit seizoen door een spierblessure nog pas twee competitieduels in actie.

Krejci maakte in 2019 de overstap van Zbrojovka Brno naar Sparta Praag en speelde tot nog toe negentig officiële duels in de hoofdmacht van de Tsjechische topclub. Het feit dat de middenvelder Feyenoord op Instagram is gaan volgen, lijkt te onthullen dat de interesse vanuit De Kuip serieus is. Een transfer is echter nog geen uitgemaakte zaak. Volgens 1908.nl verlangt Tomáš Rosický, de sportief directeur van Sparta Praag, ‘een exorbitant bedrag’ voor zijn spelmaker.

In de afgelopen maanden werd Feyenoord ook in verband gebracht met Mannsverk (Molde FK), Perrone (Vélez Sarsfield) en Zerrouki (FC Twente). Vorige maand meldde Voetbal International nog dat Feyenoord vrijwel zeker in de winter terugkomt voor Zerrouki. FC Twente zou moeten verkopen, het liefst in de winter al, zo werd er geschreven. Hier is volgens Streuer echter niks van waar. “Wij willen presteren dit seizoen. Er is geen enkele noodzaak om in de winter te verkopen”, zo luidde de reactie van de technisch directeur van de Tukkers tegenover TC Tubantia.