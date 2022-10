Burak Yilmaz laat zich van zijn slechtste kant zien met ‘dodelijke’ actie

Zondag, 30 oktober 2022 om 12:34 • Guy Habets

Burak Yilmaz heeft zich zaterdagavond van zijn slechtste kant laten zien. De Turkse spits van Fortuna Sittard stopte tijdens de met 3-1 verloren uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam plotseling met voetballen, omdat hij vond dat zijn ploeg een strafschop verdiende. De Spangenaren konden daardoor de bal zomaar overnemen en een kans voor Fortuna was verkeken.

Iñigo Córdoba, vleugelaanvaller van Fortuna, ging in het strafschopgebied naar de grond en Yilmaz vond dat een overtreding van Shurandy Sambo de aanleiding van die valpartij was. De Turk besloot te stoppen met voetballen om scheidsrechter Serdar Gözübüyük op die situatie te wijzen, maar de leidsman gaf geen kik en er werd gewoon doorgespeeld. Dat maakte dat de club uit Sittard de bal kwijtraakte en Sparta aan een aanval kon beginnen.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie werd daar vol onbegrip op gereageerd. "Dit is natuurlijk dramatisch", oordeelde Fred Grim. De werkloze trainer vindt de actie van Yilmaz een slecht voorbeeld voor de jeugd. "Op trainingen gebeurt het wel eens dat jonge spelers stoppen tijdens een oefening, terwijl de trainer door laat spelen. Dan geef je ook aan dat je altijd door moet gaan, tot de scheidsrechter fluit. Als een speler met zo'n reputatie plotseling stopt, dan is dat dodelijk."

De wedstrijd op Het Kasteel was er sowieso niet een waar Yilmaz goede herinneringen aan over zal houden. De aanvalsleider van Fortuna, die felle duels uitvocht met Bart Vriends en Adil Auassar, kreeg in de tweede helft een gele kaart vanwege commentaar op de leiding en dat leverde hem een schorsing op. Volgende week zal Yilmaz zijn ploeg tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Emmen dus niet kunnen helpen.