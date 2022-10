Ajax moet het zeker tot medio december stellen zonder vleugelspeler

Woensdag, 26 oktober 2022 om 16:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:19

Amourricho van Axel Dongen ligt nog zeker enkele weken uit de roulatie, zo weet Ajax Showtime te melden. De vleugelspeler van Ajax kampt sinds september met een gescheurde enkelband en zal nog verder moeten revalideren voor hij zijn rentree kan maken. Naar verluidt wordt Van Axel Dongen pas op zijn vroegst medio december terugverwacht.

De linksbuiten viel op 12 september in het duel in de Keuken Kampioen Divisie met NAC Breda geblesseerd uit en moet sindsdien toekijken. Het is een hard gelag voor de aanvaller, die eind vorig seizoen en bij de start van het huidige ook al kampte met blessureleed. De enkelblessure die hij vorig seizoen opliep hield hem al ruim vijf maanden aan de kant. Na zijn opgelopen blessure tegen NAC moet de aanvaller ook dit seizoen een aanzienlijk deel van de competitie missen.

De achttienjarige Van Axel Dongen was dit seizoen al meermaals de aanvoerder van Jong Ajax. VAD speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan hij er in drie aanvoerder was. Tot een doelpunt of assist kwam het in de 200 minuten die hem gegeven werden door trainer John Heitinga echter niet. Van Axel Dongen maakte vorig seizoen in het met 0-3 gewonnen duel met FC Utrecht zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Omdat Jong Ajax na de wedstrijd op 15 december tegen Jong PSV winterstop heeft, is het goed mogelijk dat Van Axel Dongen deze jaargang niet meer in competitief verband uitkomt voor de Amsterdammers. Begin september gaf Van Axel Dongen in een interview aan Voetbalzone aan zich op te willen werken naar Ajax 1. “Ik heb genoeg vertrouwen in mijn kwaliteiten, de rest komt wel als ik lekker ga voetballen. In mijn achterhoofd is definitief doorbreken in Ajax 1 natuurlijk het doel, maar als dat niet dit seizoen gebeurt komt dat wellicht het seizoen daarna wel. Ik ben klaar om te vlammen."