Sevilla komt laat op stoom en grijpt laatste strohalm in Champions League

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 20:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:03

Sevilla mag blijven hopen op overwintering in de Champions League. De Spaanse club won dinsdagavond op eigen veld met 3-0 van FC Kopenhagen en komt daardoor op vijf punten uit vijf wedstrijden. Nummer twee Borussia Dortmund (zeven punten) speelt later deze dinsdagavond tegen Manchester City en bij winst van de Duitsers is het avontuur van Sevilla in het miljardenbal voorbij.

De thuisploeg had al snel een overwicht in het Ramón Sánchez Pizjuán, zonder dat daar grote kansen uit voortvloeiden. Halverwege de eerste helft was de grootste kans zelfs voor Kopenhagen. Aanvalsleider Hákon Haraldsson werd na een vlotte counter gestuit door doelman Marko Dmitrovic. In de slotfase ontstonden enkele kansen voor Sevilla. Suso zag een schot gered worden en Kasper Dolberg bleek in kansrijke positie buitenspel te staan. Beide ploegen gingen derhalve zonder doelpunten de kleedkamer in halverwege.

Na een lang moeizaam eerste uur kopt En Nesyri de bal op mooie wijze langs de doelman wat de tussenstand brengt op 1-0 ?#ZiggoSport #UCL #SEVCPH pic.twitter.com/eC3akZoMiY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2022

Dolberg bleef achter in de kleedkamer van Sevilla, met Youssef En-Nesyri als diens vervanger. Dat bleek later een gouden greep te zijn van trainer Jorge Sampaoli. De thuisploeg kwam goed weg toen Viktor Claesson de paal raakte en Nemanja Guldelj daarna redding bracht. Na bijna een uur spelen schreeuwde iedereen bij Sevilla om een strafschop vanwege een bal op de arm van Claesson. Na een check bij de VAR ging de bal echter niet op de stip. De Kopenhagen-middenvelder was geduwd voorafgaand aan de situatie, zo luidde het oordeel. Vier minuten later konden de Sevilla-fans alsnog juichen. De ingevallen En-Nesyri kopte van dichtbij raak en de aanvaller, die de bal niet hard raakte, was zichtbaar opgelucht met zijn doelpunt.

Sevilla kwam acht minuten voor tijd goed weg toen de ingevallen Kevin Diks van dichtbij de lat raakte met zijn allereerste balcontact. Kopenhagen zette alles op alles om de gelijkmaker te produceren, maar het was juist Sevilla dat in de slotfase het net wist te vinden. Met nog twee minuten op de klok krulde Isco de bal vanaf de rand van de zestien in de verre hoek: 2-0. Daarmee was het verzet van de Denen gebroken, al bleven de gasten dapper aanvallen. Via een counter kwam Sevilla op 3-0. Erik Lamela zag een schot nog gepareerd worden, maar in de rebound wist rechtsback Gonzalo Montiel wel te scoren uit een moeilijke hoek. Kopenhagen eindigde het duel met tien spelers: Davit Khocholava ging keihard door op Isco en kreeg daarvoor in eerste instantie geel. Door ingrijpen van de VAR moest de verdediger er met een directe rode kaart af.