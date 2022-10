Vernedering leidt tot eerste trainersontslag in de Keuken Kampioen Divisie

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 13:28 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:39

Helmond Sport heeft trainer Sven Swinnen op straat gezet. Hij heeft de dubieuze eer de eerste trainer van het seizoen te zijn die zijn baan verliest in de Keuken Kampioen Divisie. Teleurstellende resultaten en de huidige stand op de ranglijst zijn redenen om de Belg weg te sturen. De club bezet met plek negentien de een-na-laatste positie en er is ‘in onderling overleg besloten’ om de samenwerking te beëindigen.

Afgelopen maandagavond verloor Helmond Sport op bezoek bij Jong PSV met 6-0 en dit was voor de directie van de Brabantse club de spreekwoordelijke druppel. Op de clubwebsite valt te lezend dat de spelers en staf dinsdagochtend door de club zijn geïnformeerd. Helmond Sport gaat de komende weken ‘in alle rust’ op zoek naar een vervanger van Swinnen. De honneurs worden tot die tijd op ad interim basis waargenomen door assistent-trainer Tim Bakens.

Het rommelde sowieso al bij de club. Afgelopen zaterdag liet Swinnen aanvoerder Robin van der Meer buiten de selectie voor het duel met Jong PSV. Hij had zich in een interview kritisch uitgelaten over zijn gebrek aan speeltijd. Daarnaast was er veel ontevredenheid over het feit dat er, ondanks de bedrijvige transferzomer, geen plekje in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie verdiend werd. Nieuwe spelers als Tom Beugelsdijk, Elmo Lieftink en Peter van Ooijen bewezen hun waarde nog niet.

Swinnen nam in februari 2022 het stokje over van de ontslagen Wil Boessen. Vorig seizoen werden de Helmonders laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Desondanks tekende Swinnen wel een nieuw contract voor twee extra seizoenen. De resultaten waren dit seizoen echter dusdanig slecht dat de Belg werd ontslagen. Helmond Sport pakte dit seizoen slechts negen punten uit twaalf wedstrijden en bezet de negentiende positie.