Amin Younes reageert woest na vergelijking op Twitter met Cristiano Ronaldo

Maandag, 24 oktober 2022 om 15:05 • Guy Habets • Laatste update: 15:46

Amin Younes heeft op Twitter van zich afgebeten. De aanvaller van FC Utrecht reageerde daar op iemand die de werkweigering van Cristiano Ronaldo, die afgelopen woensdagavond niet in wilde vallen bij Manchester United tegen Tottenham Hotspur (2-0), vergeleek met het beruchte moment waarop Younes als speler van Ajax het veld niet in wenste te komen. De Duitser vindt dat niet terecht.

In 2018 weigerde Younes in te vallen tijdens de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Destijds was Erik ten Hag trainer in de Johan Cruijff ArenA en hij besloot om de kleine vleugelaanvaller terug te zetten naar Jong Ajax. Younes kwam vervolgens geen minuut meer in actie voor de Amsterdammers en later verkaste hij dan ook naar Napoli. Een Twitteraar haalt dit voorbeeld aan om het te vergelijken met de situatie van Ronaldo bij United, die door Ten Hag ook uit de selectie werd gezet.

Totally not true ! I signed 3 month before that happened already for SSC Napoli.(free agent) So it was clear that I leave the club! The context is totally different than many people tell ! — Amin Younes (@AminYounes11) October 24, 2022

Daar is Younes niet blij mee. "Dit is echt niet waar!", zo zegt hij in een reactie op de Tweet. "Ik had drie maanden voor deze gebeurtenis al transfervrij voor Napoli getekend. Het was dus al duidelijk dat ik de club zou verlaten! De context is heel anders dan heel veel mensen denken en zeggen!" Vervolgens reageert een Twitteraar door te zeggen dat dat wel zo kan zijn, maar dat de Duitser wel degelijk besloot om niet in te vallen terwijl hij nog onder contract stond. Dat schoot al helemaal in het verkeerde keelgat bij Younes.

Whole other discussion and pair of shoes. But thanks for your comment number 1.million Gerry. You’re the man finally and now you can go home get in discussion with your wife who is cutting potatoes today for dinner. — Amin Younes (@AminYounes11) October 24, 2022

"Dat is een hele andere discussie", stelt de huidig aanvaller van FC Utrecht. "Maar bedankt voor de miljoenste reactie, Gerry (de naam van de persoon die reageerde, red.). Nu ben je echt de man en kun je naar huis om met je vrouw te gaan overleggen wie de aardappels gaat snijden voor het avondeten." Die reactie komt Younes op lof, maar ook op kritiek te staan. "Laat je voeten maar spreken", zo valt er onder meer te lezen. Dat heeft de Duitser nog niet gedaan, aangezien hij in pas twee Eredivisieduels in actie kwam namens de Domstedelingen.