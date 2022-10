Slot krijgt appje van Linssen: ‘Ik heb het langer volgehouden dan hij’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 16:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:38

Arne Slot heeft een toelichting gegeven op zijn opstelling tegen Fortuna Sittard. De trainer van Feyenoord kiest net als tegen AZ voor Santiago Giménez als spits, wat betekent dat Danilo op de bank begint. Laatstgenoemde eiste tegen de Alkmaarders een hoofdrol voor zich op met een schitterende treffer. Volgens Slot valt de concurrentiestrijd enigszins te vergelijken met de strijd tussen Bryan Linssen en Cyriel Dessers vorig jaar. Slot kreeg deze week een berichtje via WhatsApp van Linssen.

Linssen begon vorig jaar als spits bij Feyenoord, maar moest zijn plek uiteindelijk afstaan aan Dessers. "Ik heb Bryan van de week op de app gehad. hij zei dat hij het langer heeft volgehouden dan Danilo", vertelt Slot lachend bij ESPN. "Hij was ook altijd enorm gefrustreerd dat hij na 75 minuten gewisseld werd. Op een goede manier gefrustreerd. Hij liet altijd blijken graag negentig minuten te willen spelen zonder dat dat ten koste ging van het team. Nu zegt het veel over het team dat alle vier onze spitsen veel scoren. Dat zegt ook veel over de jongens zelf, maar ook over het team."

Voor Danilo is het de derde wedstrijd op rij dat hij op de bank begint. "Ik heb het doelpunt van Danilo vandaag in de voorbespreking nogmaals laten zien, want het was een hele mooie goal", gaat Slot verder. "Danilo heeft in het begin veel gespeeld, maar hij begon moeite te krijgen met de vele wedstrijden. Ik vond hem minder fris en scherp. Tegen FC Twente heeft Santi de kans gekregen en dat heeft hij prima ingevuld. Daarop heb ik hem laten staan. Hij heeft het goed gedaan tegen tegenstanders van formaat."

Sebastian Szymanski speelt tegen Fortuna als valse buitenspeler. Ook daar ging Slot kort op in. "Ik denk dat hij ook heel goed als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Maar als je van de buitenkant naar binnen kan komen, kom je in feite op dezelfde positie uit. zo heel veel verschil zit daar dus niet in. Hij heeft alleen iets minder ruimte. Als aanvallende middenvelder heb je iets meer bewegingsvrijheid. Als ik hem vorige week heb zien spelen, zou ik de conclusie kunnen trekken dat rechts voorin zijn beste plek is."